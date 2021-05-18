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Девушка лидера Шахтера поделилась кадрами горячего отдыха в Израиле

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 мая, 10:30
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В Эйлате сейчас плюс 37. И на солнце щечки возлюбленной полузащитника Манора Соломона Даны уже покрылись румянцем – смотрите снимки с берегов Красного моря
Манор Соломон и его девушка Дана
Манор Соломон и его девушка Дана / Фото: Instagram

Один из лидеров Шахтера Манор Соломон отпуск после завершения чемпионата Украины проводит у себя на родине, на юге Израиля. Местом отдыха 21-летний полузащитник и его возлюбленная Дана Вошина избрали курортный город на побережье Красного моря – Эйлат.

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Как рассказала Дана, у них сейчас плюс 37. На таком солнце у девушки уже успели покрыться румянцем щечки.

Фотографиями в бикини и вечернем платье из Эйлата девушка Манора Соломона поделилась у себя в Instagram.

Напомним, что недавно красавице Дане Вошиной, завладевшей сердцем израильского легионера "горняков" Манора Соломона, исполнился 21 год. Подарком от футболиста стала прогулка над Киевом на вертолете.

Манор Соломон и его девушка Дана
Манор Соломон и его девушка Дана / Фото: Instagram

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