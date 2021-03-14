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Какая красотка на матче "Шахтер" – "Десна"! Вот почему Соломон забил два мяча за две минуты

14 марта, 21:04

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Своим присутствием на "Олимпийском" Дана Вошина вдохновила израильского полузащитника на голевой дубль

Героем воскресного матча на НСК "Олимпийский", в котором "Шахтер" разгромил "Десну" 4:0, стал израильский полузащитник "горняков" Манор Соломон. Он забил два мяча за две минуты.

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Впрочем, мог ли Соломон сыграть иначе, если учесть, что поболеть лично за него на стадион пришла такая красотка!

Возлюбленная Манора Дана Вошина наблюдала за победой "Шахтера" над "Десной" с трибун НСК в компании невесты Валерия Бондаря Даши Савиной.

А после матча Дана выложила в Instagram фото рядом с огромным изображением своего возлюбленного на "Олимпийском". "Фан номер один", – так представила себя девушка в подписи к снимку.

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Хотя для Манора она, безусловно, больше, чем просто фанат.

Смотрите больше фото любимой девушки Соломона

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Напомним, что, несмотря на победу над "Десной", "Шахтер" продолжает отставать на четыре очка от "Динамо", одолевшего в воскресенье "Зарю" 2:0.

Обзор матча "Шахтер" – "Десна" 4:0

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забитые 27
Пропущеные 18
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забитые 26
Пропущеные 21
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
2
10
22
30
-8
17
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
10
МариупольМариупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: П П Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: П П В П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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чемпионат Украины Шахтер Донецк WAGs Манор Соломон

Источник: Сегодня|Спорт

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