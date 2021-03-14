Какая красотка на матче "Шахтер" – "Десна"! Вот почему Соломон забил два мяча за две минуты

Своим присутствием на "Олимпийском" Дана Вошина вдохновила израильского полузащитника на голевой дубль

Героем воскресного матча на НСК "Олимпийский", в котором "Шахтер" разгромил "Десну" 4:0, стал израильский полузащитник "горняков" Манор Соломон. Он забил два мяча за две минуты.

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Впрочем, мог ли Соломон сыграть иначе, если учесть, что поболеть лично за него на стадион пришла такая красотка!

Возлюбленная Манора Дана Вошина наблюдала за победой "Шахтера" над "Десной" с трибун НСК в компании невесты Валерия Бондаря Даши Савиной.

А после матча Дана выложила в Instagram фото рядом с огромным изображением своего возлюбленного на "Олимпийском". "Фан номер один", – так представила себя девушка в подписи к снимку.

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Хотя для Манора она, безусловно, больше, чем просто фанат.

Смотрите больше фото любимой девушки Соломона

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Напомним, что, несмотря на победу над "Десной", "Шахтер" продолжает отставать на четыре очка от "Динамо", одолевшего в воскресенье "Зарю" 2:0.

Обзор матча "Шахтер" – "Десна" 4:0

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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