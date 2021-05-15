Аппетитные формы на песке Доминиканы: украинский футболист отдыхает с копией топ-модели

Девушка нападающего Шахтера Даниила Сикана Татьяна похожа на британскую модель и ангела Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли

Татьяна Дятел эффектно выглядит на пляжных фото / Фото: Instagram

Нападающий Мариуполя Даниил Сикан сильно пострадал в завершившемся сезоне УПЛ. В матче против Ворсклы (0:1) он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти, после чего украинский чемпион мира перенес операцию на лице. А по окончании сезона Сикан, принадлежащий Шахтеру, улетел со своей девушкой в Доминикану.

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"Ты – космическая", "Жаришка", "Ну что за богиня?", – писали фоловеры Татьяне – девушке футболиста.

Возлюбленная 20-летнего форварда – Татьяна Дятел из Кривого Рога, которая сейчас учится в Киеве. Также занимается моделингом. Внешне девушка похожа на британскую супермодель и ангела Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, которая также снималась в 3-й части "Трансформеров" и "Безумном Максе".

Даниил Сикан со своей девушкой / Фото: Instagram

Напомним, что Мариуполь арендовал Даниила, который является чемпионом мира-2019 среди молодежи, у донецкого Шахтера.

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