С кем Динамо сразится в матче за Суперкубок Украины-2021

По регламенту турнира соперником киевского клуба, который выиграл чемпионат и Кубок страны, станет его принципиальный соперник из Донецка

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В матче за Суперкубок Украины-2021 сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. В этом сезоне после прихода нового наставника, Мирчи Луческу, Динамо выиграло все трофеи в Украине.

Как сообщает УАФ, По регламенту турнира трофей разыгрывается между чемпионом и обладателем Кубка Украины. Если оба титула у одной команды, тогда Суперкубок разыгрывается между чемпионом и командой, занявшей 2-е место в чемпионате. То есть, чемпион и обладатель Кубка Украины Динамо сыграет против серебряного призера УПЛ Шахтера.

Читайте также: Динамо стало машиной старого формата: тренер Зари объяснил проигрыш в финале Кубка

Таким образом, чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское Динамо сыграет против серебряного призера Премьер-лиги, донецкого Шахтера.

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дата проведения матча за Суперкубок Украины-2021 будет определена позже. Шахтер и Динамо встречались в семи последних битвах за трофей. Трижды сильнее были дончане и четыре раза – киевская команда.

Ранее Луческу назвал самый сложный момент кубкового финала против Зари.

Смотрите обзор последнего матча за Суперкубок Украины