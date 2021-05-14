Украинская легкоатлетка-красавица блеснула в топике у моря и забралась в горы

Звездная прыгунья в высоту Ярослава Магучих готовится к летним Олимпийским играм в живописной местности в Испании, публикуя фотографии в соцсетях

Рекордсменка Украины и одна из самых знаменитых наших спортсменок в мире Ярослава Магучих в эти дни пребывает в Испании. 19-летняя красавица не только тренируется, но активно проводит время и вне стадиона.

В апреле украинка бесстрашно прыгала с камней в океан. Тогда спортсменка из Днепра проводила сбор в Португалии. Теперь же на своей страничке в Instagram она поделилась кадрами из Испании. Сначала Ярослава предстала в летней форме у моря недалеко от Валенсии, блеснув своим стройным телом.

А сегодня днем показала панорамную фотографию в гористой местности возле Эль-Кастель-де-Гуадалест.

Пейзажи действительно захватывают дух.

Видео: Instagram

Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа. Магучих считается одной из главных претенденток на золотую медаль, ведь уже в этом году она прыгала на 206 см. Мировой рекорд – 209 см.

Читайте также: Ярослава Магучих танцует на столе с шампанским.

Смотрите сюжет о том, как Яра установила рекорд Украины: