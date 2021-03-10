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Украинский чемпион мира перенес операцию на лице: "Должны крюком поправить"

10 марта, 01:07

Елена Павлова Елена Павлова

Футболист Даниил Сикан пострадал в матче чемпионата Украины

Нападающий "Мариуполя" и чемпион мира среди молодежи Даниил Сикан получил серьезные травмы в "проклятом" матче УПЛ. После поединка чемпионата Украины против "Ворсклы" (0:1) у футболиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти. И перед операцией Сикан рассказал о своем состоянии.

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Даниил Сикан со своей девушкой

Даниил Сикан со своей девушкой / Фото: Instagram

"У меня перелом верхней челюсти, но там должна быть несложная операция. Должны крюком поправить и все. Думаю, неделю полежу, отдохну, схожу к врачу в Мариуполе и там уже будут принимать решение. Скляр навестил меня в больнице. Сказал, что у него тоже болит голова. Там был неприятный момент, но он не делал что-то специально. Когда я упал, почувствовал боль и понял, что что-то серьезное – рукой почувствовал, что лицо опухло", – сказал Сикан "Футбол news"

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Напомним, что "Мариуполь" арендовал Даниила у донецкого "Шахтера". Сообщается, что форвард пропустит минимум две недели. Хотя ранее "Мариуполь" информировал, что восстановление займет месяц.

"Ворскла" – "Мариуполь"

"Ворскла" – "Мариуполь" / Фото: официальный сайт УПЛ

Напомним, что в матче между "Мариуполем" и "Ворсклой", который впору называть проклятым, получил травму еще один чемпион мира среди молодежи – динамовец Георгий Цитаишвили, выступающий за полтавчан на правах аренды. Его восстановление после перелома пятой плюсневой кости левой ноги займет около двух месяцев.

Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" 0:1

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Мариуполь лицо травма операция Ворскла Полтава Даниил Сикан
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