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"Шахтер" сломил сопротивление "Десны" после пенальти и помощи VAR и не отпустил "Динамо"

14 марта, 18:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Израильтянин Манор Соломон и бразилец Тете сделали по дублю

В воскресенье вечером одновременно играли оба гранда украинского футбола. И оба конкурента в борьбе за "золото" добыли победы. Наш сайт вел онлайн "Шахтер" – "Десна". "Горняки" на столичном НСК "Олимпийский" сумели-таки одолеть "Десну", которая просто развалилась под конец встречи.

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В первой половине коллектив Александра Рябоконя оказывал серьезное сопротивление и сам мог забить. В одном из эпизодов Тотовицкий после навеса бил головой, мяч попал в штангу, а потом еще раз потряс каркас ворот после того, как отлетел от спины Трубина. Подопечным Луиша Каштру повезло.

Но до этого счет уже был открыт. Рефери Игорь Пасхал на 34-й минуте назначил пенальти за то, что Имереков завалил Кривцова при навесе со штрафного. Причем, судье понадобилось прибегнуть к помощи системы VAR, ведь сам он не увидел нарушения в борьбе.

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А "приговор" уверенно реализовал Тете. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

После перерыва "Десна" не сразу выбросила белый флаг и пыталась искать свои шансы в атаках. Но в течение пяти минут – с 75-й по 80-ю – "Шахтер" просто убил интригу. Дважды усилия партнеров завершал Манор Саломон. Сначала он переиграл Евгения Паста с близкой дистанции после шикарной перепасовки бразильцев.

Затем уверенно завершил сольный проход.

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Также сам, как нож сквозь масло, прошел оборону "Десны" бразильский талант Тете.

Таким образом, "Шахтер" уверенно взял три очка, разгромив черниговскую команду со счетом 4:0. Разрыв в 4 очка между "Динамо" и "горняками" сохранился. Узнавайте результаты 18-го тура чемпионата Украины.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забитые 27
Пропущеные 18
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
10
МариупольМариупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: П П Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: П П В П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

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