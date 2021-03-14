"Шахтер" сломил сопротивление "Десны" после пенальти и помощи VAR и не отпустил "Динамо"

В воскресенье вечером одновременно играли оба гранда украинского футбола. И оба конкурента в борьбе за "золото" добыли победы. Наш сайт вел онлайн "Шахтер" – "Десна". "Горняки" на столичном НСК "Олимпийский" сумели-таки одолеть "Десну", которая просто развалилась под конец встречи.

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В первой половине коллектив Александра Рябоконя оказывал серьезное сопротивление и сам мог забить. В одном из эпизодов Тотовицкий после навеса бил головой, мяч попал в штангу, а потом еще раз потряс каркас ворот после того, как отлетел от спины Трубина. Подопечным Луиша Каштру повезло.

Но до этого счет уже был открыт. Рефери Игорь Пасхал на 34-й минуте назначил пенальти за то, что Имереков завалил Кривцова при навесе со штрафного. Причем, судье понадобилось прибегнуть к помощи системы VAR, ведь сам он не увидел нарушения в борьбе.

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А "приговор" уверенно реализовал Тете. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

После перерыва "Десна" не сразу выбросила белый флаг и пыталась искать свои шансы в атаках. Но в течение пяти минут – с 75-й по 80-ю – "Шахтер" просто убил интригу. Дважды усилия партнеров завершал Манор Саломон. Сначала он переиграл Евгения Паста с близкой дистанции после шикарной перепасовки бразильцев.

Затем уверенно завершил сольный проход.

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Также сам, как нож сквозь масло, прошел оборону "Десны" бразильский талант Тете.

Таким образом, "Шахтер" уверенно взял три очка, разгромив черниговскую команду со счетом 4:0. Разрыв в 4 очка между "Динамо" и "горняками" сохранился. Узнавайте результаты 18-го тура чемпионата Украины.

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