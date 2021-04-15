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Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)

15 апреля, 15:07

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Красавице Дане Вошиной, завладевшей сердцем израильского легионера горняков Манора Соломона, исполнился 21 год. Футболист обеспечил возлюбленной улетные эмоции

Девушка израильского лидера Шахтера Манора Соломона Дана Вошина поделилась c фолловерами снимком со своим возлюбленным на фоне вертолета.

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"Мой самый любимый", – подписала в Instagram фото красотка, избежав дополнительных комментариев

Судя по всему, воздушная прогулка над Киевом была подарком, который Манор сделал Дане на день рождения. Накануне ей исполнился 21 год, она ровесница футболиста.

"21 год – уже не такой и ребенок. Много думаю о том, куда я стремлюсь, каковы мои цели? Желаю себе в следующем году найти свой путь и продолжать смотреть на жизнь как на одно большое приключение", – так описывает свое праздничное состояние Дана Вошина

Смотрите больше фото любимой девушки Соломона

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Напомним, что не так давно вертолетная тема поприсутствовала и в жизни другого игрока Шахтера. Валерий Бондарь и Даша Савина на воздушном судне добрались к месту, где футболист сделал девушке предложение руки и сердца, а она ответила: "Да!"

До этого Бондарь и Савина на вертолете летали над Доминиканой.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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вертолет Шахтер Донецк WAGs Манор Соломон

Источник: Сегодня|Спорт

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