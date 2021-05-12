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"Остановите ракеты!" Футболист из чемпионата Украины вступился за Израиль

12 мая, 14:48

Олег Люлька Олег Люлька

Полузащитник Манор Соломон призвал Палестину прекратить огонь в активизировавшемся военном конфликте с его родной страной – Израилем

Манор Соломон

Манор Соломон / Фото: Instagram

Один из лучших футболистов чемпионата Украины израильский полузащитник Шахтера Манор Соломон призвал Палестину прекратить огонь в активизировавшемся военном конфликте с Израилем.

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"Остановите ракеты. Прекратите террор. Мы вместе с Израилем", – сказал на английском Манор Соломон инстаграм-каналу StandWithUs

Напомним, Ближний Восток оказался на грани новой войны. На фоне столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые продолжаются уже несколько дней, 10 мая началось очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

В ответ на пуски ракет из сектора Газа по Израилю ночью 11 мая израильские военные начали операцию "Страж стен" – под удар попали объекты ХАМАС.

Видео: Сегодня
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Ранее боец смешанных единоборства Хабиб Нурмагомедов призвал молиться за Палестину, написав: "Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно быть человеком".

Также мы писали, что ракетная атака прервала матч чемпионата Израиля: люди в зале кинулись искать убежище.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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