"Зупиніть ракети!" Футболіст з чемпіонату України заступився за Ізраїль

Півзахисник Манор Соломон закликав Палестину припинити вогонь у військовому конфлікті з його рідною країною – Ізраїлем

Манор Соломон / Фото: Instagram

Один з найкращих футболістів чемпіонату України ізраїльський півзахисник Шахтаря Манор Соломон закликав Палестину припинити вогонь у військовому конфлікті з Ізраїлем.

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"Зупиніть ракети. Припиніть терор. Ми разом з Ізраїлем ", – сказав англійською Манор Соломон інстаграм-каналу StandWithUs

Нагадаємо, Близький Схід опинився на межі нової війни. На фоні зіткнень у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, які тривають уже кілька днів, 10 травня почалося чергове загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

У відповідь на запуски ракет з сектору Газа по Ізраїлю вночі 11 травня ізраїльські військові почали операцію "Страж стін" – під удар потрапили об'єкти ХАМАС.

Відео: Сьогодні

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Раніше боєць змішаних єдиноборства Хабіб Нурмагомедов закликав молитися за Палестину, написавши: "Не обов'язково бути мусульманином, щоб заступитися за Газу, досить бути людиною".

Також ми писали, що ракетна атака перервала матч чемпіонату Ізраїлю: люди в залі кинулися шукати захист.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем