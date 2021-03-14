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Яка красуня на матчі "Шахтар" – "Десна"! Ось чому Соломон забив два м'ячі за дві хвилини

14 березня, 21:04

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Своєю присутністю на "Олімпійському" Дана Вошина надихнула ізраїльського півзахисника на гольовий дубль

Героєм недільного матчу на НСК "Олімпійський", в якому "Шахтар" розгромив "Десну" 4:0, став ізраїльський півзахисник "гірників" Манор Соломон. Він забив два м'ячі за дві хвилини.

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Утім, чи міг Соломон зіграти інакше, якщо врахувати, що повболівати особисто за нього на стадіон прийшла така красуня!

Кохана Манора Дана Вошина спостерігала за перемогою "Шахтаря" над "Десною" з трибун НСК в компанії нареченої Валерія Бондаря Даші Савіної.

А після матчу Дана виклала в Instagram фото поруч з величезним зображенням свого коханого на "Олімпійському". "Фан номер один", – так представила себе дівчина в підписі до знімка.

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Хоча для Манора вона, безумовно, більше, ніж просто фанат.

Дивіться більше фотографій коханої дівчини Соломона

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Нагадаємо, що, незважаючи на перемогу над "Десною", "Шахтар" продовжує відставати на чотири очки від "Динамо", яке здолало в неділю "Зорю" 2:0.

Огляд матчу "Шахтар" – "Десна" 4:0

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забиті 27
Пропущені 18
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забиті 26
Пропущені 21
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
ОлімпікОлімпікОлі
17
5
2
10
22
30
-8
17
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П П
10
МаріупольМаріупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П Н П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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чемпіонат України Шахтар Донецьк WAGs Манор Соломон

Джерело: Сегодня|Спорт

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