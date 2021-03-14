Яка красуня на матчі "Шахтар" – "Десна"! Ось чому Соломон забив два м'ячі за дві хвилини

Своєю присутністю на "Олімпійському" Дана Вошина надихнула ізраїльського півзахисника на гольовий дубль

Героєм недільного матчу на НСК "Олімпійський", в якому "Шахтар" розгромив "Десну" 4:0, став ізраїльський півзахисник "гірників" Манор Соломон. Він забив два м'ячі за дві хвилини.

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Утім, чи міг Соломон зіграти інакше, якщо врахувати, що повболівати особисто за нього на стадіон прийшла така красуня!

Кохана Манора Дана Вошина спостерігала за перемогою "Шахтаря" над "Десною" з трибун НСК в компанії нареченої Валерія Бондаря Даші Савіної.

А після матчу Дана виклала в Instagram фото поруч з величезним зображенням свого коханого на "Олімпійському". "Фан номер один", – так представила себе дівчина в підписі до знімка.

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Хоча для Манора вона, безумовно, більше, ніж просто фанат.

Дивіться більше фотографій коханої дівчини Соломона

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Нагадаємо, що, незважаючи на перемогу над "Десною", "Шахтар" продовжує відставати на чотири очки від "Динамо", яке здолало в неділю "Зорю" 2:0.

Огляд матчу "Шахтар" – "Десна" 4:0

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