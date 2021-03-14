Яка красуня на матчі "Шахтар" – "Десна"! Ось чому Соломон забив два м'ячі за дві хвилини

Героєм недільного матчу на НСК "Олімпійський", в якому "Шахтар" розгромив "Десну" 4:0, став ізраїльський півзахисник "гірників" Манор Соломон. Він забив два м'ячі за дві хвилини.
Утім, чи міг Соломон зіграти інакше, якщо врахувати, що повболівати особисто за нього на стадіон прийшла така красуня!
Кохана Манора Дана Вошина спостерігала за перемогою "Шахтаря" над "Десною" з трибун НСК в компанії нареченої Валерія Бондаря Даші Савіної.
А після матчу Дана виклала в Instagram фото поруч з величезним зображенням свого коханого на "Олімпійському". "Фан номер один", – так представила себе дівчина в підписі до знімка.
Хоча для Манора вона, безумовно, більше, ніж просто фанат.
Дивіться більше фотографій коханої дівчини Соломона
Нагадаємо, що, незважаючи на перемогу над "Десною", "Шахтар" продовжує відставати на чотири очки від "Динамо", яке здолало в неділю "Зорю" 2:0.
Огляд матчу "Шахтар" – "Десна" 4:0
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