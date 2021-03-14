"Шахтар" зломив опір "Десни" після пенальті і допомоги VAR і не відпустив "Динамо"

У неділю ввечері одночасно грали обидва гранди українського футболу. І обидва конкурента в боротьбі за "золото" здобули перемоги. Наш сайт вів онлайн "Шахтар" – "Десна". "Гірники" на столичному НСК "Олімпійський" зуміли-таки здолати "Десну", яка просто розвалилася під кінець зустрічі.

Реклама

У першій половині колектив Олександра Рябоконя чинив серйозний опір і сам міг забити. В одному з епізодів Тотовіцкій після навісу бив головою, м'яч влучив у штангу, а потім ще раз потряс каркас воріт після того, як відлетів від спини Трубіна. Підопічним Луїша Каштру пощастило.

Але до цього рахунок вже був відкритий. Рефері Ігор Пасхал на 34-й хвилині призначив пенальті за те, що Імереков завалив Кривцова при навісі зі штрафного. Причому, судді знадобилося вдатися до допомоги системи VAR, адже сам він не побачив порушення в боротьбі.

Реклама

А "вирок" впевнено реалізував Тете. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.

Після перерви "Десна" не відразу викинула білий прапор і намагалася шукати свої шанси в атаках. Але протягом п'яти хвилин – з 75-ї по 80-у – "Шахтар" просто вбив інтригу. Двічі зусилля партнерів завершував Манор Саломон. Спочатку він переграв Євгена Паста з близької дистанції після шикарного перепасування бразильців.

Потім впевнено завершив сольний прохід.

Реклама

Також сам, як ніж крізь масло, пройшов оборону "Десни" бразильський талант Тете.

Отже, "Шахтар" впевнено взяв три очки, розгромивши чернігівську команду з рахунком 4:0. Розрив у 4 очки між "Динамо" і "гірниками" зберігся. Дізнавайтеся результати 18-го туру чемпіонату України.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама