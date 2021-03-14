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"Шахтар" зломив опір "Десни" після пенальті і допомоги VAR і не відпустив "Динамо"

14 березня, 18:54

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ізраїльтянин Манор Соломон і бразилець Тете зробили по дублю

У неділю ввечері одночасно грали обидва гранди українського футболу. І обидва конкурента в боротьбі за "золото" здобули перемоги. Наш сайт вів онлайн "Шахтар" – "Десна". "Гірники" на столичному НСК "Олімпійський" зуміли-таки здолати "Десну", яка просто розвалилася під кінець зустрічі.

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У першій половині колектив Олександра Рябоконя чинив серйозний опір і сам міг забити. В одному з епізодів Тотовіцкій після навісу бив головою, м'яч влучив у штангу, а потім ще раз потряс каркас воріт після того, як відлетів від спини Трубіна. Підопічним Луїша Каштру пощастило.

Але до цього рахунок вже був відкритий. Рефері Ігор Пасхал на 34-й хвилині призначив пенальті за те, що Імереков завалив Кривцова при навісі зі штрафного. Причому, судді знадобилося вдатися до допомоги системи VAR, адже сам він не побачив порушення в боротьбі.

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А "вирок" впевнено реалізував Тете. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.

Після перерви "Десна" не відразу викинула білий прапор і намагалася шукати свої шанси в атаках. Але протягом п'яти хвилин – з 75-ї по 80-у – "Шахтар" просто вбив інтригу. Двічі зусилля партнерів завершував Манор Саломон. Спочатку він переграв Євгена Паста з близької дистанції після шикарного перепасування бразильців.

Потім впевнено завершив сольний прохід.

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Також сам, як ніж крізь масло, пройшов оборону "Десни" бразильський талант Тете.

Отже, "Шахтар" впевнено взяв три очки, розгромивши чернігівську команду з рахунком 4:0. Розрив у 4 очки між "Динамо" і "гірниками" зберігся. Дізнавайтеся результати 18-го туру чемпіонату України.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забиті 27
Пропущені 18
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
10
МаріупольМаріупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П Н П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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футбол відео голів чемпіонат України Шахтар Донецьк Десна Чернігів Манор Соломон Тете
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