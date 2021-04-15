Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)

Дівчина ізраїльського лідера Шахтаря Манора Соломона Дана Вошина поділилася c фоловерами знімком зі своїм коханим на фоні вертольота.

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"Мій найкоханіший", – підписала в Instagram фото красуня, уникнувши додаткових коментарів

Судячи з усього, повітряна прогулянка над Києвом була подарунком, який Манор зробив Дані на день народження. Напередодні їй виповнився 21 рік, вона ровесниця футболіста.

"21 рік – уже не така і дитина. Багато думаю про те, до чого я прагну, які мої цілі? Бажаю собі в наступному році знайти свій шлях і продовжувати дивитися на життя як на одну велику пригоду", – так описує свій святковий стан Дана Вошина

Дивіться більше фото коханої дівчини Соломона

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Нагадаємо, що не так давно вертолітна тема мала місце і в житті іншого гравця Шахтаря. Валерій Бондар і Даша Савіна на повітряному судні дісталися до місця, де футболіст зробив дівчині пропозицію руки і серця, а вона відповіла: "Так!"

До цього Бондар і Савіна на вертольоті літали над Домініканою.

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram

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