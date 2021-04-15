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Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)

15 квітня, 15:07

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Красуні Дані Вошиній, яка заволоділа серцем ізраїльського легіонера гірників Манора Соломона, виповнився 21 рік. Футболіст подарував коханій "високі" емоції

Дівчина ізраїльського лідера Шахтаря Манора Соломона Дана Вошина поділилася c фоловерами знімком зі своїм коханим на фоні вертольота.

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"Мій найкоханіший", – підписала в Instagram фото красуня, уникнувши додаткових коментарів

Судячи з усього, повітряна прогулянка над Києвом була подарунком, який Манор зробив Дані на день народження. Напередодні їй виповнився 21 рік, вона ровесниця футболіста.

"21 рік – уже не така і дитина. Багато думаю про те, до чого я прагну, які мої цілі? Бажаю собі в наступному році знайти свій шлях і продовжувати дивитися на життя як на одну велику пригоду", – так описує свій святковий стан Дана Вошина

Дивіться більше фото коханої дівчини Соломона

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Нагадаємо, що не так давно вертолітна тема мала місце і в житті іншого гравця Шахтаря. Валерій Бондар і Даша Савіна на повітряному судні дісталися до місця, де футболіст зробив дівчині пропозицію руки і серця, а вона відповіла: "Так!"

До цього Бондар і Савіна на вертольоті літали над Домініканою.

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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вертоліт Шахтар Донецьк WAGs Манор Соломон

Джерело: Сегодня|Спорт

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