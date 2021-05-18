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Бюстгальтер трещит по швам от ее груди! "Огонь" от дочери футболиста-алкоголика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 мая, 13:16
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Британка Бьянка Гаскойн продолжает зажигать в соцсетях, публикуя откровенные фотографии в нижнем белье. Поклонники говорят, что более красивого тела не видели
Модель нижнего белья Бьянка Гаскойн
Модель нижнего белья Бьянка Гаскойн / Фото: Instagram

Сексапильная дочь одного из лучших и самых скандальных английских футболистов Пола Гаскойна Бьянка взбудоражила фолловеров очередным пикантным снимком, на котором бюстгальтер "трещит по швам" от ее груди.

"К черту обнаженку", – как ни странно, именно таким образом подписала Бьянка этот снимок в Instagram

"Самое восхитительное тело, которое я видел", – отметил в комментариях один из подписчиков красотки

Смотрите больше фото Бьянки Гаскойн

Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем. Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.

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