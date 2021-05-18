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Такої краси Іспанія ще не бачила! Дар'я Білодід цвіте і пахне після зустрічі з грузином

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 травня, 08:02
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20-річна зірка світового дзюдо поділилася милими фото, після яких отримала комплімент іспанською мовою. Олімпіская надія України просто сяє від щастя
Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Такої чарівної усмішки Іспанія ще не бачила! Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід, яка проводить збір в Аліканте, потішила шанувальників милою фотосесією з теплих країв, на якій просто сяє від щастя.

І хіба скажеш, що недавно 20-річна красуня перенесла операцію з видалення чотирьох зубів?

"Прекрасна Іспанія" – підписала ці фото в Instagram Дар'я Білодід

"Прекрасна Дар'я", – пишуть їй у відповідь фоловери

А подруга Білодід гандболістка Марія Суха в коментарях під знімками зробила їй комплімент іспанською. "Guapa" ("Красуня"), – написала Марія. "Amor" ("Любов") – відповіла їй Дар'я.

Хояча в Іспанії Білодід не тільки насолоджується сонечком, а й до сьомого поту тренується, зокрема, спарингучи з суперницями з різних збірних.

Дар'я Білодід. Спаринг Відео: Instagram

Відзначимо, що напередодні Дар'я, яка в грудні порвала з динамівцем Денисом Поповим, породила нову інтригу. В Іспанії Білодід опублікувала фото в обнімку з грузинським красенем – Гурамом Тушишвілі.

Дар'я Білодід і Гурам Тушишвілі
Дар'я Білодід і Гурам Тушишвілі / Фото: Instagram

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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