Бродський обізвав Шеву "гандоном"

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський вилаявся на адресу Андрія Шевченка після того, як той залишив посаду головного тренера футбольної збірної країни

Бродський vs Шевченко / Фото: Reuters

Михайло Бродський, який очолює Федерацію баскетболу України, жорстко відреагував на відхід Андрія Шевченка з поста наставника футбольної збірної країни.

"Звісно, Андрій Шевченко має право хотіти 3 млн, але я вважаю, що він гандон. Фу", – написав Бродський у себе в Facebook

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Шевченко був готовий продовжити контракт, якби всьому його штабу, включаючи самого Шеву, забезпечили річну зарплату в 3 млн доларів. Однак в УАФ нібито не погоджувалися платити більше, ніж 1,5 млн доларів.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Михайло Бродський

Раніше ми писали, що збірну України готується очолити Маркевич, але не виключений і варіант з Ребровим. Нового тренера мають призначити 9 серпня.

При цьому в УАФ заявили, що Шевченко пішов, тому що вирішив спробувати себе на клубному рівні.

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