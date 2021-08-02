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УАФ розповіла, чому пішов Шевченко і коли буде новий тренер

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 14:40
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Шева не продовжив контракт, тому що вирішив спробувати себе на клубному рівні. Його наступника призначать 9 серпня – перша заява Української асоціації футболу
Екстренер збірної України Андрій Шевченко
Екстренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Через добу після відходу Андрія Шевченка зі збірної України в УАФ нарешті виступили з офіційною заявою стосовно того, чому так сталося.

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"У червні 2020-го виконком Української асоціації футболу запропонував головному тренеру збірної України Андрію Шевченку і його тренерському штабу продовжити контракт до кінця 2022 року. Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був укладений на один рік із можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора роки".

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

"Андрій Шевченко і його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв'ю. В Українській асоціації футболу пішли назустріч і погодилися на такі умови контракту".

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

"Отже, 30 липня 2021-го закінчився строк контракту між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної".

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

"Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрію Шевченку і його асистентам за професійну роботу в головній команді країни протягом п'яти років. За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку і досягла найбільшого успіху в своїй історії на чемпіонатах Європи, завершивши виступ на Євро-2020 у вісімці найсильніших команд континенту".

Андрій Шевченко та Андрій Павелко
Андрій Шевченко та Андрій Павелко / Фото: УНН

"На 9 серпня заплановане засідання виконкому УАФ, на якому буде ухвалене рішення про тренерський штаб збірної України", – йдеться в заяві УАФ.

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