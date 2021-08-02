УАФ рассказала, почему ушел Шевченко и когда будет новый тренер

Спустя сутки после ухода Андрея Шевченко из сборной Украины в УАФ наконец выступили с официальным заявлением по поводу того, почему так произошло.
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"В июне 2020-го исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года. Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года".
"Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью. В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта".
"Таким образом, 30 июля 2021 года истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной".
"Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента".
"На 9 августа запланировано заседание исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины", – сказано в заявлении УАФ.
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Ранее мы писали, что сборную Украины возглавит Мирон Маркевич.