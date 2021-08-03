Бродский обозвал Шеву "гандоном"

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский выругался в адрес Андрея Шевченко после того, как тот покинул пост главного тренера футбольной сборной страны

Бродский vs Шевченко / Фото: Reuters

Михаил Бродский, возглавляющий Федерацию баскетбола Украины, жестко отреагировал на уход Андрея Шевченко с поста наставника футбольной сборной страны.

"Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он гандон. Фу", – написал Бродский у себя в Facebook

Ранее в СМИ появилась информация, что Шевченко был готов продлить контракт, если бы всему его штабу, включая самого Шеву, обеспечили годовую зарплату в 3 млн долларов. Однако в УАФ якобы не соглашались платить больше, чем 1,5 млн долларов.

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Президент ФБУ Михаил Бродский

Ранее мы писали, что сборную Украины готовится возглавить Маркевич, но не исключен и вариант с Ребровым. Нового тренера должны назначить 9 августа.

При этом в УАФ заявили, что Шевченко ушел, потому что решил попробовать себя на клубном уровне.

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