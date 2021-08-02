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Ребров безкоштовно може покинути арабський клуб заради збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 серпня, 18:30
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Головний тренер Аль-Айна з ОАЕ Сергій Ребров входить в число кандидатів на заміну Андрія Шевченка в збірній України. У нього навіть є спеціальний пункт в контракті
Сергій Ребров/Фото fradi.hu
Сергій Ребров/Фото fradi.hu

Як повідомляє Динамо Київ Inside в Telegram, у Реброва є домовленість з арабами, що він може розірвати контракт в будь-який момент, якщо надійде пропозиція від УАФ.

Читайте також: Хто замінить Шевченка у збірній України: головні претенденти

У той же час, джерело пише, що Ребров може зажадати більшу зарплату, ніж була у Шевченка, що може стати каменем спотикання в переговорах з асоціацією.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

В тренді

Тому найвірогіднішим на цей момент варіантом є призначення Мирона Маркевича виконуючим обов'язки. Раніше ще один джерело повідомило, що Маркевич очолить збірну України.

Також раніше УАФ розповіла, чому пішов Шевченко і коли буде новий тренер. Шева не став продовжувати контракт, тому що вирішив спробувати себе на клубному рівні. Його наступника призначать 9 серпня – перша заява Української асоціації футболу.

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