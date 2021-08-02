Ребров бесплатно может покинуть арабский клуб ради сборной Украины

Как сообщает Динамо Киев Inside в Telegram, у Реброва есть договоренность с арабами, что он может разорвать контракт в любой момент, если поступит предложение от УАФ.
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В то же время, источник пишет, что Ребров может потребовать большую зарплату, чем было у Шевченко, что может стать камнем преткновения в переговорах с ассоциацией.
Поэтому самым вероятным на данный момент вариантов является назначение Мирона Маркевича исполняющим обязанности. Ранее еще один источник сообщил, что Маркевич возглавит сборную Украины.
Также ранее УАФ рассказала, почему ушел Шевченко и когда будет новый тренер. Шева не стал продлевать контракт, потому что решил попробовать себя на клубном уровне. Его преемника назначат 9 августа – первое заявление Украинской ассоциации футбола.