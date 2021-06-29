Всіх порвемо! Родина Степаненка супертанцем зарядила збірну України на перемогу

Дружина Тараса Степаненка Маргарита та їхні троє синів запалили перед поєдинком нашої збірної зі шведами – з такою підтримкою команда Шевченка зобов'язана перемагати

Тарас Степаненко і його родина / Фото: Reuters, Instagram

Дружина півзахисника збірної України Тараса Степаненка Маргарита, яка вболівала за "синьо-жовтих" у матчі з Австрією на трибунах в Бухаресті, не залишила без підтримки українську команду і в сьогоднішньому поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

Нагадаємо, він почнеться в Глазго о 22:00 за київським часом. Онлайн Швеція – Україна доступний на нашому сайті.

Маргарита Степаненко не полетіла до Шотландії, проте зарядила збірну України з Києва, виконавши разом з трьома синами запальний танець на підтримку нашої команди під пісню "ЖовтоСіні" групи PATSYKI Z FRANEKA.

Якщо збірна України сьогодні ввечері зіграє проти Швеції так само енергійно, як танцювало сімейство Степаненка, то, як співається в пісні "Пациків з Франека", точно "всіх порве" і проб'ється до 1/4 фіналу Євро.

Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Нагадаємо, переможець матчу Швеція – Україна у 1/4 фіналу Євро 3 липня в Римі зустрінеться з найкращим в сьогоднішньому протистоянні Англія – Німеччина.

Дивіться, як Україна з Тарасом Степаненком у складі обіграла на Євро Північну Македонію