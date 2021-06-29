29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Всіх порвемо! Родина Степаненка супертанцем зарядила збірну України на перемогу

Олег Люлька Олег Люлька
29 червня, 13:49
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Дружина Тараса Степаненка Маргарита та їхні троє синів запалили перед поєдинком нашої збірної зі шведами – з такою підтримкою команда Шевченка зобов'язана перемагати
Тарас Степаненко і його родина
Тарас Степаненко і його родина / Фото: Reuters, Instagram

Дружина півзахисника збірної України Тараса Степаненка Маргарита, яка вболівала за "синьо-жовтих" у матчі з Австрією на трибунах в Бухаресті, не залишила без підтримки українську команду і в сьогоднішньому поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

Нагадаємо, він почнеться в Глазго о 22:00 за київським часом. Онлайн Швеція – Україна доступний на нашому сайті.

Маргарита Степаненко не полетіла до Шотландії, проте зарядила збірну України з Києва, виконавши разом з трьома синами запальний танець на підтримку нашої команди під пісню "ЖовтоСіні" групи PATSYKI Z FRANEKA.

Якщо збірна України сьогодні ввечері зіграє проти Швеції так само енергійно, як танцювало сімейство Степаненка, то, як співається в пісні "Пациків з Франека", точно "всіх порве" і проб'ється до 1/4 фіналу Євро.

Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Нагадаємо, переможець матчу Швеція – Україна у 1/4 фіналу Євро 3 липня в Римі зустрінеться з найкращим в сьогоднішньому протистоянні Англія – Німеччина.

Дивіться, як Україна з Тарасом Степаненком у складі обіграла на Євро Північну Македонію

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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22:00
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