29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Всех порвем! Семья Степаненко супертанцем зарядила сборную Украины на победу

Олег Люлька Олег Люлька
29 июня, 13:49
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Супруга Тараса Степаненко Маргарита и их трое сыновей зажгли перед поединком нашей сборной со шведами – с такой поддержкой команда Шевченко обязана побеждать
Тарас Степаненко и его семья
Тарас Степаненко и его семья / Фото: Reuters, Instagram

Жена полузащитника сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита, болевшая за "сине-желтых" в матче с Австрией на трибунах в Бухаресте, не оставила без поддержки украинскую команду и в сегодняшнем поединке 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

Напомним, он начнется в Глазго в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте.

Маргарита Степаненко не отправилась в Шотландию, однако зарядила сборную Украины из Киева, исполнив вместе с тремя сыновьями зажигательный танец в поддержку нашей команды под песню "ЖовтоСині" группы PATSYKI Z FRANEKA.

Если сборная Украины сегодня вечером сыграет против Швеции так же энергично, как танцевало семейство Степаненко, то наверняка, как поется в песне "Пацыков с Франека", "всіх порве" и пробьется в 1/4 финала Евро.

Швеция – Украина: где и во сколько смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Напомним, победитель матча Швеция – Украина в 1/4 финала Евро 3 июля в Риме встретится с лучшим в сегодняшнем противостоянии Англия – Германия.

Смотрите, как Украина с Тарасом Степаненко в составе обыграла на Евро Северную Македонию

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 2 июля
19:00
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22:00
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Суббота, 3 июля
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