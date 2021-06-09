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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Як запастиcя енергією на Євро: екскурсія на завод енергетиків світового класу HELL

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 червня, 05:07
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Енергетичні напої допоможуть уболівальникам витримати напружений місяць баталій чемпіонату Європи з футболу. А ви знаєте, як їх виробляють? Знайомимося з фабрикою угорського бренду

Євро – місяць шаленого драйву і веселощів! Щоб бути в курсі всіх подій, не пропустити поєдинки і вболівати 24/7, потрібна енергія. І наша віртуальна фан-зона!

Коли сили закінчуються, заряджаємося на футбол енергетиками HELL.

Всі напої виробляють у сусідній країні – Угорщині. Потужності вражають! Наприклад, під час матчу-відкриття Євро Туреччина – Італія буде вироблено понад 200 тисяч банок енергетику!

Розкриємо цікаві факти про виробництво HELL.

Де розміщується завод

Енергетик виготовляють на одному з найсучасніших заводів з розливання в Європі, розміщується підприємство в місті Сіксо і має загальну площу 33 га. Якщо в 2011 році виробничі потужності становили 300 мільйонів банок на рік, то тепер завод видає понад два мільярди! Сьогодні напої роблять на чотирьох лініях розливання, які не мають аналогів в Європі.

Звідки беруть баночки

Фірмові алюмінієві банки HELL виробляють на відкритому в 2017 році заводі QUALITY PACK – першому такому в Угорщині. Його побудували всього за 8 місяців. Річний обсяг виробництва становить 1,5 мільярда банок, а за хвилину створюють не менше ніж 3000 готових виробів! Але найбільше вражає довжина виробничої лінії, яка становить 800 метрів – це як протяжність восьми футбольних полів.

До речі, HELL використовує унікальну запатентовану технологію, яка полегшує відкриття банки пальцями. У 2018 році ця інновація навіть отримала нагороду Euro CanTech Innovation.

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Із чого роблять енергетичний напій

Для напоїв використовують тільки цукор європейського виробництва без штучних замінників, фруктози і глюкози. Енергетик може похвалитися п'ятьма видами вітаміну B, а ще повним вмістом кофеїну і таурину – одна баночка дорівнює чашці еспресо. Саме те, що потрібно, щоб вранці не заснути на роботі після вечірнього перегляду футбольних баталій. До речі, для виробництва використовують мінеральну воду з восьми власних свердловин, яка проходить кілька циклів очищення.

Як роблять енергетик

Але найцікавіше відбувається у виробничому цеху. У футболі за допомогою стоп-кадру визначають офсайд чи взяття воріт, а на заводі HELL пішли далі й за допомогою фото перевіряють якість баночок – спеціальна система фотографує вироби і потім видаляє з конвеєра пошкоджені або брудні.

У цей момент на іншому кінці фабрики підготовлений сироп надходить у гігантські контейнери об’ємом 30 тисяч літрів, а потім його розбавляють газованою водою – виходить 540 тисяч банок готового продукту! Але це ще не все – далі машина, схожа на барабан револьвера, зі швидкістю кулемета наповнює 175 банок за один оборот, або 120 тисяч банок щогодини.

Які ще є види енергетиків

Дивитися футбол із чашкою гарячої кави, та ще в червні – така собі вигадка. А як щодо холодної кави з енергетичними властивостями? Здається, це чудовий спосіб освіжитися і набратися сил. До речі, у вересні 2020 року HELL ввів в експлуатацію комплекс з розливання напоїв марки ENERGY COFFEE. Нині на власному заводі компанія виробляє 50 тисяч банок холодної кави за годину! Це три оригінальні варіанти – Latte, Cappuccino і Slim Latte, а також дві новинки 2021 року – Double Espresso і Coconut.

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