Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Поєдинок команди Андрія Шевченка проти шведів на стадіоні Гемпден Парк в Глазго почнеться о 22:00 за київським часом. Матч буде показаний по ТБ і в інтернеті

Форсберг vs Яремчук, Швеція vs Україна / Фото: Reuters

У вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк" відбудеться довгоочікуваний матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна. Початок поєдинку команди Андрія Шевченка проти скандинавів, яким ми зобов'язані виходом до плей-оф, о 22:00 за київським часом. Онлайн Швеція – Україна доступний на нашому сайті.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА. ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Україна у вівторок, 29 червня, починаючи з 22:00, покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швеції. На її вихід до 1/4 фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлено коефіцієнт 1.72. На потрапляння до наступного раунду України – 2.23. У відсотках співвідношення таке – 56% проти 44% на користь шведів. Найімовірнішим рахунком поєдинку у букмекерів називається перемога Швеції 1:0 в основний час.

Проте цей Євро вже приніс достатньо перемог нефаворитів – взяти бодай виграш Швейцарії у Франції в 1/8 фіналу. Україна ж у своїй парі зовсім не такий андердог, як швейцарці.

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Нагадаємо, переможець пари Швеція – Україна в 1/4 фіналу зустрінеться з найкращим у протистоянні Англія – Німеччина.

Дивіться, як Швеція обіграла Польщу 3:2 і в такий спосіб вивела Україну до 1/8 фіналу Євро

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