29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
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Євро-2020

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Англія – Німеччина: де і коли дивитися битву за виживання на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
29 червня, 13:05
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Старі суперники зійдуться на знаменитому стадіоні "Уемблі" у вівторок о 19:00. Їх перша зустріч пройшла ще в 1908 році, а всього нарахує 36 матчів
/ Фото: Reuters

Сьогодні на вболівальників футболу чекають ще два поєдинки 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Перший стартує в столиці Британії. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція Англія – Німеччина. Стартовий свисток нідерландського рефері Данні Маккелі пролунає о 19:00.

В Україні очікуваний поєдинок покажуть два спеціалізованих канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція з арени розпочнеться вже о 18:50. А перед цим експерти обговорять її в студії. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Тим часом Мбаппе вибачився за фатальний промах в матчі Франція – Швейцарія.

Цікаво, що найбільшої поразки родоначальники футболу завдали німцям в 1909 році – 9:0. Зате Бундестім відчутно образив суперника (4:1) відносно недавно – на чемпіонаті світу 2010 року. Останнє ж "побачення" на "Уемблі" в 2017 році завершився нульовою нічиєю. В рамках Євро-1996 збірна Німеччини перемогла англійців в півфіналі в серії пенальті, а потім взяла трофей в грі з чехами.

Ми також ведемо Швеція – Україна онлайн.

Дивіться, як німці ледь уникли вильоту з Євро-2020 на груповому етапі в матчі з угорцями:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Вівторок, 29 червня
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Пʼятниця, 2 липня
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