Англія – Німеччина: де і коли дивитися битву за виживання на Євро-2020

Старі суперники зійдуться на знаменитому стадіоні "Уемблі" у вівторок о 19:00. Їх перша зустріч пройшла ще в 1908 році, а всього нарахує 36 матчів

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Сьогодні на вболівальників футболу чекають ще два поєдинки 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Перший стартує в столиці Британії. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція Англія – Німеччина. Стартовий свисток нідерландського рефері Данні Маккелі пролунає о 19:00.

В Україні очікуваний поєдинок покажуть два спеціалізованих канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція з арени розпочнеться вже о 18:50. А перед цим експерти обговорять її в студії. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Тим часом Мбаппе вибачився за фатальний промах в матчі Франція – Швейцарія.

Цікаво, що найбільшої поразки родоначальники футболу завдали німцям в 1909 році – 9:0. Зате Бундестім відчутно образив суперника (4:1) відносно недавно – на чемпіонаті світу 2010 року. Останнє ж "побачення" на "Уемблі" в 2017 році завершився нульовою нічиєю. В рамках Євро-1996 збірна Німеччини перемогла англійців в півфіналі в серії пенальті, а потім взяла трофей в грі з чехами.

Ми також ведемо Швеція – Україна онлайн.

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