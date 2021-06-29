Англия – Германия: где и когда смотреть битву за выживание на Евро-2020

Старые соперники сойдутся на знаменитом стадионе "Уэмбли" во вторник в 19:00. Их первая встреча прошла еще в 1908 году, а всего насчитает 36 матчей

Сборная Германии на тренировке / Фото: Reuters

Сегодня болельщиков футбола ждут еще два поединка 1/8 финала чемпионата Европы. Первый стартует в столице Британии. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Англия – Германия. Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели прозвучит в 19:00.

В Украине ожидаемый поединок покажут два специализированных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция с арены начнется уже в 18:50. А перед этим эксперты обсудят ее в студии. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Тем временем Мбаппе извинился за фатальный промах в матче Франция – Швейцария.

Интересно, что самое крупное поражение родоначальники футбола нанесли немцам в 1909 году – 9:0. Зато Бундестим ощутимо обидел соперника (4:1) относительно недавно – на чемпионате мира 2010 года. Последнее же "свидание" на "Уэмбли" в 2017 году завершилось нулевой ничьей. В рамках Евро-1996 сборная Германии победила англичан в полуфинале в серии пенальти, а затем взяла трофей в игре с чехами.

Мы также ведем Швеция – Украина онлайн.

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