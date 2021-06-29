29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
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Евро-2020

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Англия – Германия: где и когда смотреть битву за выживание на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
29 июня, 13:05
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Старые соперники сойдутся на знаменитом стадионе "Уэмбли" во вторник в 19:00. Их первая встреча прошла еще в 1908 году, а всего насчитает 36 матчей
Сборная Германии на тренировке
Сборная Германии на тренировке / Фото: Reuters

Сегодня болельщиков футбола ждут еще два поединка 1/8 финала чемпионата Европы. Первый стартует в столице Британии. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Англия – Германия. Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели прозвучит в 19:00.

В Украине ожидаемый поединок покажут два специализированных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция с арены начнется уже в 18:50. А перед этим эксперты обсудят ее в студии. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Тем временем Мбаппе извинился за фатальный промах в матче Франция – Швейцария.

Интересно, что самое крупное поражение родоначальники футбола нанесли немцам в 1909 году – 9:0. Зато Бундестим ощутимо обидел соперника (4:1) относительно недавно – на чемпионате мира 2010 года. Последнее же "свидание" на "Уэмбли" в 2017 году завершилось нулевой ничьей. В рамках Евро-1996 сборная Германии победила англичан в полуфинале в серии пенальти, а затем взяла трофей в игре с чехами.

Мы также ведем Швеция – Украина онлайн.

Смотрите, как немцы едва избежали вылета с Евро-2020 на групповом этапе в матче с венграми:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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