Найдорожчий футболіст планети вибачився за фатальний промах в матчі Франція – Швейцарія

Форвард Кіліан Мбаппе в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Бухаресті не реалізував пенальті після додаткового часу, і його команда вилетіла

Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

Понеділок на Євро-2020 подарував уболівальникам два феєричних матчі з великою кількістю голів і драматичними розв'язками в додатковий час і в серії пенальті. У другому поєдинку Швейцарія сенсаційно вибила Францію – чинного чемпіона світу. З вирішальним ударом з "точки" не впорався молодий Кіліан Мбаппе.

Незважаючи на невдачу, 22-річний футболіст, якого вважають найдорожчим у світі, знайшов в собі сили вибачитися перед уболівальниками за свій промах. Близько третьої години ночі він написав у Instagram:

"Дуже складно перегорнути цю сторінку. Відчуваю великий смуток, що ми не змогли досягти своєї мети. Прошу вибачення за своє пенальті. Я хотів допомогти команді, але не зміг. Заснути буде складно, але в цьому виді спорту я так люблю саме злети і падіння. Я знаю, що наші фанати розчаровані, але я все ж хотів би подякувати за підтримку і за віру в нас. Найголовніше – стати ще сильніше до наступних викликів. Вітаю і бажаю удачі Швейцарії".

В 1/8 фіналу ЧЄ пройшло вже шість матчів, сьогодні заплановано ще два. На нашому сайті стартував онлайн Швеція – Україна:

Дивіться серію пенальті в матчі Франція – Швейцарія на Євро-2020: