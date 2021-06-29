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Франція 3
Швейцарія 3
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
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Євро-2020

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Найдорожчий футболіст планети вибачився за фатальний промах в матчі Франція – Швейцарія

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
29 червня, 09:20
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Форвард Кіліан Мбаппе в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Бухаресті не реалізував пенальті після додаткового часу, і його команда вилетіла
Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

Понеділок на Євро-2020 подарував уболівальникам два феєричних матчі з великою кількістю голів і драматичними розв'язками в додатковий час і в серії пенальті. У другому поєдинку Швейцарія сенсаційно вибила Францію – чинного чемпіона світу. З вирішальним ударом з "точки" не впорався молодий Кіліан Мбаппе.

Незважаючи на невдачу, 22-річний футболіст, якого вважають найдорожчим у світі, знайшов в собі сили вибачитися перед уболівальниками за свій промах. Близько третьої години ночі він написав у Instagram:

"Дуже складно перегорнути цю сторінку. Відчуваю великий смуток, що ми не змогли досягти своєї мети. Прошу вибачення за своє пенальті. Я хотів допомогти команді, але не зміг. Заснути буде складно, але в цьому виді спорту я так люблю саме злети і падіння.

Я знаю, що наші фанати розчаровані, але я все ж хотів би подякувати за підтримку і за віру в нас. Найголовніше – стати ще сильніше до наступних викликів. Вітаю і бажаю удачі Швейцарії".

В 1/8 фіналу ЧЄ пройшло вже шість матчів, сьогодні заплановано ще два. На нашому сайті стартував онлайн Швеція – Україна:

Дивіться серію пенальті в матчі Франція – Швейцарія на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
3:3
Відео Про матч
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
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