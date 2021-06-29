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Франція – Швейцарія: відеоогляд сенсаційного матчу в 1/8 Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 07:19
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Швейцарці зуміли відігратися, програючи по ходу матчу 1:3, а потім добили Францію в серії пенальті, в якій чемпіонів світу підвів Мбаппе – дивіться, як це було
Збірна Франція проти Швейцарії у 1/8 фіналу
Збірна Франція проти Швейцарії у 1/8 фіналу / Фото: Reuters

Збірна Швейцарії сенсаційно вибила Францію з Євро-2020, обігравши її в 1/8 фіналу. Основний і додатковий час поєдинку в Бухаресті завершився внічию – 3:3, а в серії пенальті більш вдалими були швейцарці – 5:4.

Чемпіонів світу французів підвів Мбаппе, останній удар якого в серії 11-метрових парирував воротар швейцарців Зоммер.

ШВЕЙЦАРІЯ – ФРАНЦІЯ – 3:3, ПЕНАЛЬТІ – 5:4
ОГЛЯД МАТЧУ

СЕРІЯ ПЕНАЛЬТІ

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Французи, які вийшли на поле своїм бойовим складом з Погба, Грізманном, Бензема і Мбаппе, в першому таймі діяли в атаці вкрай беззубо. А ось Швейцарія, яка в групі потрапила під каток Італії, приємно здивувала і відкрила рахунок на 15-й хвилині. Цубер з лівого флангу зробив подачу в штрафний майданчик, звідки точно пробив головою Сеферович.

Могли добити фаворитів Євро швейцарці на 54-й хвилині, коли арбітр поставив пенальті в ворота Франції, але Льоріс потягнув удар Родрігеса і в такий спосіб дав заряд своїм партнерам.

На 57-й хвилині рахунок зрівняв Карім Бензема, який повернувся в збірну Франції після тривалої перерви.

А за дві хвилини Бензема зробив дубль.

На 75-й хвилині шикарний гол з-за меж штрафного майданчика забив Поль Погба – так рахунок став 3:1 на користь Франції.

Швейцарія, здавалося, змирилася зі своєю долею, але воскресла після удару Сеферовича, який оформив дубль, вразивши ворота головою.

Після цього був ще незарахований гол Гаврановича, але Швейцарія домоглася свого і зрівняла рахунок на 90-й хвилині. Все той же Маріо Гавранович влучно пробив з лінії штрафного майданчика – 3:3. І матч перетік в екстра-тайми, а потім і серію пенальті, де успішнішою виявилася Швейцарія.

Швейцарія в чвертьфіналі зустрінеться з Іспанією, яка в божевільному матчі в Копенгагені дотиснула Хорватію – 5:3 .

Нагадаємо, що Україна свій матч 1/8 фіналу на Євро-2020 проведе 29 червня в Глазго проти збірної Швеції.

Дивіться, як Швейцарія грала на груповому етапі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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