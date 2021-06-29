28 червня 22:00 Відео
Франція 3
Швейцарія 3
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
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Швеція

22:00

Україна

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Швеція – Україна: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 червня, 08:04
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Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Глазго між збірними України і Швеції – відео, фото і коментарі

Ну ось і настав цей день! У вівторок, 29 червня, в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України грає зі Швецією. Початок поєдинку о Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео, фото та коментарями.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА

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Нагадаємо, саме Швеції збірна України зобов'язана першим в своїй історії попаданням в плей-офф чемпіонатів Європи. Зазнавши поразки від Нідерландів (2: 3) і Австрії (0: 1) при одній лише перемоги над Північною Македонією (2: 1), команда Андрія Шевченка посіла у своїй групі третє місце і ризикувала вилетіти з Євро, якби в останньому турі групового раунду Швеція поступилася полякам.

Однак Швеція не тільки не програла полякам, але і здолала їх 3: 2, що дозволило їй виграти свою групу і отримати в суперники по 1/8 фіналу Україна замість Хорватії.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
3
3
0
0
8
2
6
9
Забиті 8
Пропущені 2
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Австрія Австрія Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
3
Україна Україна Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П

Додамо, що перед грою з поляками на груповому етапі шведи розійшлися миром з іспанцями (0: 0) і здолали словаків (1: 0). При цьому Швеція ще ніколи не перемагала в рамках плей-офф.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
3
2
1
0
4
2
2
7
Забиті 4
Пропущені 2
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В Н
2
Іспанія Іспанія Ісп
3
1
2
0
6
1
5
5
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н Н
3
Словаччина Словаччина Сло
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В
4
Польща Польща Пол
3
0
1
2
4
6
-2
1
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П

Дивіться, як Швеція обіграла Польщу 3: 2 і вивела Україну в 1/8 фіналу Євро

Дивіться, як Україна в останньому матчі групи поступилася Австрії 0: 1

А ось як Україна обіграла Північну Македонію 2: 1

ФАКТОР СВІЖОСТІ

У збірної України було 8 днів на відновлення після попереднього поєдинку, на дві доби більше, ніж у шведів. Цей фактор може мати ключове значення сьогодні. напередодні Швейцарія сенсаційно вибила Францію після того, як відпочивала на три дні більше суперника.

ХТО НА КОГО ВИХОДИТЬ

Переможець матчу Швеція – Україна в 1/4 фіналу, 3 липня в Римі, зустрінеться з кращим в сьогоднішньому протистоянні Англія – Німеччина.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА: ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон : "Номер мого мобільного телефону не змінювався з 1995 року. Після матчу з Польщею я отримав кілька сотень повідомлень – і жодне з них не було негативним. Все це писали мої колишні гравці ... Збірна України – хороша команда, вона знає, як перемикатися з захисту на атаку. У матчі з Австрією вона виглядала змученою, але, як і ми, потім отримала багато відпочинку – навіть більше нас "

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Група у нас була дуже непроста. Ми з неї вийшли – команда наполегливо йшла до цього. Ми добилися результату, і зараз у нас розв'язані руки. Все інше буде великим бонусом для нас"

"Команда зробить все для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися і дарувати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося і хочемо провести хороший поєдинок"

"Ми дуже добре зіграли в двох перших матчах на Євро, в третьому не вдалося те, що ми планували. У нас є попереду поєдинок, щоб реабілітувати себе. Ми повинні бути обережні в насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати "

ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

ШВЕЦІЯ: Ульсен; Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон; С. Ларссон, Екдаль, Ульсон, Форсберг; Квайсон, Ісак
"Висять" на картці: Даніельсон, Лустіг, Ульсон

УКРАЇНА: Бущан; Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко; Малиновський, Сидорчук, Зінченко; Ярмоленко, Яремчук, Циганков
Не зіграють: Попов (литковий м'яз), Зубков (литковий м'яз)
"Висять" на картці: Шапаренко, Сидорчук

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швеції. На її вихід в 1/4 фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлений коефіцієнт 1.72. На потрапляння в наступний раунд України – 2.23. У відсотках співвідношенні – 56% проти 44% на користь шведів. Найімовірнішим рахунком поєдинку у букмекерів називається перемога Швеції 1: 0 в основний час.

Дивіться, як Шева забивав шведам в 2012-му

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА. ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Україна у вівторок, 29 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
3:3
Відео Про матч
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Пʼятниця, 2 липня
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
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