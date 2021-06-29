Швеція – Україна: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Глазго між збірними України і Швеції – відео, фото і коментарі

Ну ось і настав цей день! У вівторок, 29 червня, в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України грає зі Швецією. Початок поєдинку о Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео, фото та коментарями.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА

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Нагадаємо, саме Швеції збірна України зобов'язана першим в своїй історії попаданням в плей-офф чемпіонатів Європи. Зазнавши поразки від Нідерландів (2: 3) і Австрії (0: 1) при одній лише перемоги над Північною Македонією (2: 1), команда Андрія Шевченка посіла у своїй групі третє місце і ризикувала вилетіти з Євро, якби в останньому турі групового раунду Швеція поступилася полякам.

Однак Швеція не тільки не програла полякам, але і здолала їх 3: 2, що дозволило їй виграти свою групу і отримати в суперники по 1/8 фіналу Україна замість Хорватії.

Додамо, що перед грою з поляками на груповому етапі шведи розійшлися миром з іспанцями (0: 0) і здолали словаків (1: 0). При цьому Швеція ще ніколи не перемагала в рамках плей-офф.

Дивіться, як Швеція обіграла Польщу 3: 2 і вивела Україну в 1/8 фіналу Євро

Дивіться, як Україна в останньому матчі групи поступилася Австрії 0: 1

А ось як Україна обіграла Північну Македонію 2: 1

ФАКТОР СВІЖОСТІ

У збірної України було 8 днів на відновлення після попереднього поєдинку, на дві доби більше, ніж у шведів. Цей фактор може мати ключове значення сьогодні. напередодні Швейцарія сенсаційно вибила Францію після того, як відпочивала на три дні більше суперника.

ХТО НА КОГО ВИХОДИТЬ

Переможець матчу Швеція – Україна в 1/4 фіналу, 3 липня в Римі, зустрінеться з кращим в сьогоднішньому протистоянні Англія – Німеччина.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА: ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон : "Номер мого мобільного телефону не змінювався з 1995 року. Після матчу з Польщею я отримав кілька сотень повідомлень – і жодне з них не було негативним. Все це писали мої колишні гравці ... Збірна України – хороша команда, вона знає, як перемикатися з захисту на атаку. У матчі з Австрією вона виглядала змученою, але, як і ми, потім отримала багато відпочинку – навіть більше нас "

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Група у нас була дуже непроста. Ми з неї вийшли – команда наполегливо йшла до цього. Ми добилися результату, і зараз у нас розв'язані руки. Все інше буде великим бонусом для нас"

"Команда зробить все для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися і дарувати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося і хочемо провести хороший поєдинок"

"Ми дуже добре зіграли в двох перших матчах на Євро, в третьому не вдалося те, що ми планували. У нас є попереду поєдинок, щоб реабілітувати себе. Ми повинні бути обережні в насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати "

ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

ШВЕЦІЯ: Ульсен; Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон; С. Ларссон, Екдаль, Ульсон, Форсберг; Квайсон, Ісак

"Висять" на картці: Даніельсон, Лустіг, Ульсон

УКРАЇНА: Бущан; Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко; Малиновський, Сидорчук, Зінченко; Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Не зіграють: Попов (литковий м'яз), Зубков (литковий м'яз)

"Висять" на картці: Шапаренко, Сидорчук

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швеції. На її вихід в 1/4 фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлений коефіцієнт 1.72. На потрапляння в наступний раунд України – 2.23. У відсотках співвідношенні – 56% проти 44% на користь шведів. Найімовірнішим рахунком поєдинку у букмекерів називається перемога Швеції 1: 0 в основний час.

Дивіться, як Шева забивав шведам в 2012-му

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА. ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Україна у вівторок, 29 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.