28 червня 22:00 Відео
Франція 3
Швейцарія 3
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Англія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу можливих суперників України на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
29 червня, 11:18
Копіювати лінк
Першими у вівторок на поля чемпіонату Європи виходять "старі" гранди, які о 19:00 за київським часом починають дуель на стадіоні "Уемблі" в Лондоні
/ Фото: Reuters

Сьогодні завершується перший раунд плей-офф Євро-2020. Ми вже ведемо онлайн матчу 1/8 фіналу Швеція – Україна. А раніше в столиці Великобританії в бій вступлять збірні Англії і Німеччини.

Пропонуємо вам стежити за нашою мультимедійної трансляцією з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів.

Онлайн Англія – Німеччина

Шлях до плей-оф. Англійці дуже стримано пройшли груповий етап. По 1:0 перемогли хорватів і чехів і видали бойову нічию 0:0 з сусідами-шотландцями. Команда Гарета Саутгейта, який ставить рекорди біля керма "трьох левів", зайняла перше місце в квартеті.

Німці з великими проблемами вийшли з групи F. Програли Франції (0:1), яскраво здолали Португалію (4:2), але ледве врятувалися від поразки Угорщині за шість хвилин до фінального свистка (2:2). Будучи на межі вильоту з турніру, хлопці Йоахіма Льова все-таки стали другими слідом за французами.

Особисті зустрічі. У багатій історії суперники зустрічалися 36 разів. За перемогами у родоначальників невелика перевага (16:13), а ось за різницею м'ячів – значна (70:45). Зате саме в рамках ЧЄ вони обмінялися успіхами: німці на "золотому" Євро-1996 на "Уемблі" (!) перемогли за пенальті, а англійці відігралися чотири роки по тому в Бельгії.

Рефері – 38-річний поліцейський з Нідерландів Данні Маккелі. На Євро-2020 судив зустрічі Туреччина – Італія (0:3) і Фінляндія – Росія (0:1).

Де дивитися. На українському телебаченні матч покажуть два спеціалізовані канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Старт прямої трансляції – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET невелику перевагу віддають господарям. Коефіцієнт на їх перемогу – 2.55, на німців – 3.00, на нічию в основний час – 3.35. У грі очікують 2-3 голи, а найімовірніший рахунок – 1:1 (коеф. – 6.10).

Уночі Мбаппе вибачився за промах в матчі Франція – Швейцарія.

Дивіться, як англійці впоралися з чехами в останньому турі:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

14 600 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
3:3
Відео Про матч
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти