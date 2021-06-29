Англія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу можливих суперників України на Євро

Першими у вівторок на поля чемпіонату Європи виходять "старі" гранди, які о 19:00 за київським часом починають дуель на стадіоні "Уемблі" в Лондоні

/ Фото: Reuters

Сьогодні завершується перший раунд плей-офф Євро-2020. Ми вже ведемо онлайн матчу 1/8 фіналу Швеція – Україна. А раніше в столиці Великобританії в бій вступлять збірні Англії і Німеччини.

Пропонуємо вам стежити за нашою мультимедійної трансляцією з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів.

Онлайн Англія – Німеччина

Шлях до плей-оф. Англійці дуже стримано пройшли груповий етап. По 1:0 перемогли хорватів і чехів і видали бойову нічию 0:0 з сусідами-шотландцями. Команда Гарета Саутгейта, який ставить рекорди біля керма "трьох левів", зайняла перше місце в квартеті.

Німці з великими проблемами вийшли з групи F. Програли Франції (0:1), яскраво здолали Португалію (4:2), але ледве врятувалися від поразки Угорщині за шість хвилин до фінального свистка (2:2). Будучи на межі вильоту з турніру, хлопці Йоахіма Льова все-таки стали другими слідом за французами.

Особисті зустрічі. У багатій історії суперники зустрічалися 36 разів. За перемогами у родоначальників невелика перевага (16:13), а ось за різницею м'ячів – значна (70:45). Зате саме в рамках ЧЄ вони обмінялися успіхами: німці на "золотому" Євро-1996 на "Уемблі" (!) перемогли за пенальті, а англійці відігралися чотири роки по тому в Бельгії.

Рефері – 38-річний поліцейський з Нідерландів Данні Маккелі. На Євро-2020 судив зустрічі Туреччина – Італія (0:3) і Фінляндія – Росія (0:1).

Де дивитися. На українському телебаченні матч покажуть два спеціалізовані канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Старт прямої трансляції – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET невелику перевагу віддають господарям. Коефіцієнт на їх перемогу – 2.55, на німців – 3.00, на нічию в основний час – 3.35. У грі очікують 2-3 голи, а найімовірніший рахунок – 1:1 (коеф. – 6.10).

Уночі Мбаппе вибачився за промах в матчі Франція – Швейцарія.

Дивіться, як англійці впоралися з чехами в останньому турі: