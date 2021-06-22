Дружини футболістів збірної України викликали фурор в Європі: фото спереду і ззаду

Футболісти збірної України програли Австрії 0:1, зате їхні дружини і наречені, які підтримували нашу команду в Бухаресті, стали героїнями провідних світових інформагентств. До того ж, інші вболівальники шикувалися в чергу, щоб зробити з дівчатами селфі.
Не дарма Тарас Степаненко в коментарі під знімком, який ми публікуємо нижче, зазначив: "У нас найкрасивіші дружини".
Верхній ряд (зліва направо) – другі половинки Макаренка, Матвієнка, Пятова, Степаненка, Миколенка і Забарного
Нижній ряд (зліва направо) – другі половинки Зінченка, Яремчука і Кривцова
Більше фото дружин і наречених футболістів збірної України з Бухареста
Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1
Нагадаємо, що Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього досить хоча б одного фактора:
- Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією
- Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі
- Перемога Іспанії з рахунком менш ніж 3:2 і нічия або поразка Польщі
- Поразка Португалії або Німеччини з різницею в три та більше м'ячів