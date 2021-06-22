Дружини футболістів збірної України викликали фурор в Європі: фото спереду і ззаду

Фотографії других половинок українських гравців на стадіоні в Бухаресті облетіли провідні світові інформагентства, а фанати заради селфі з дівчатами шикувалися в чергу

Дружини футболістів збірної України / Фото: Reuters

Футболісти збірної України програли Австрії 0:1, зате їхні дружини і наречені, які підтримували нашу команду в Бухаресті, стали героїнями провідних світових інформагентств. До того ж, інші вболівальники шикувалися в чергу, щоб зробити з дівчатами селфі.

Не дарма Тарас Степаненко в коментарі під знімком, який ми публікуємо нижче, зазначив: "У нас найкрасивіші дружини".

Верхній ряд (зліва направо) – другі половинки Макаренка, Матвієнка, Пятова, Степаненка, Миколенка і Забарного

Нижній ряд (зліва направо) – другі половинки Зінченка, Яремчука і Кривцова

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Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1

Нагадаємо, що Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього досить хоча б одного фактора: