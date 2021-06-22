22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Дружини футболістів збірної України викликали фурор в Європі: фото спереду і ззаду

Олег Люлька Олег Люлька
22 червня, 12:40
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Фотографії других половинок українських гравців на стадіоні в Бухаресті облетіли провідні світові інформагентства, а фанати заради селфі з дівчатами шикувалися в чергу
Дружини футболістів збірної України
Дружини футболістів збірної України / Фото: Reuters

Футболісти збірної України програли Австрії 0:1, зате їхні дружини і наречені, які підтримували нашу команду в Бухаресті, стали героїнями провідних світових інформагентств. До того ж, інші вболівальники шикувалися в чергу, щоб зробити з дівчатами селфі.

Не дарма Тарас Степаненко в коментарі під знімком, який ми публікуємо нижче, зазначив: "У нас найкрасивіші дружини".

Верхній ряд (зліва направо) – другі половинки Макаренка, Матвієнка, Пятова, Степаненка, Миколенка і Забарного

Нижній ряд (зліва направо) – другі половинки Зінченка, Яремчука і Кривцова

Більше фото дружин і наречених футболістів збірної України з Бухареста

Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1

Нагадаємо, що Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього досить хоча б одного фактора:

  • Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією
  • Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі
  • Перемога Іспанії з рахунком менш ніж 3:2 і нічия або поразка Польщі
  • Поразка Португалії або Німеччини з різницею в три та більше м'ячів

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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