29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
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Євро-2020

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Англія і Німеччина організують ще одну серію пенальті: прогноз коментатора на матч Євро

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
29 червня, 13:50
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Грізні і принципові суперники зустрічаються в 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Лондоні. Навряд чи вони заб'ють багато м'ячів і можуть не вкластися в 90 хвилин
Гаррі Кейн і Гарет Саутгейт
Гаррі Кейн і Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Сьогодні проходять останні дві гри 1/8 фіналу ЧЄ. Ми ведемо онлайн Англія – Німеччина. Родоначальники футболу отримали додаткову перевагу, граючи на своєму стадіоні. Що ж на нас чекає.

Яскрава пара в плей-оф двох принципових суперників. Англійці вийшли з групи з першого місця, набравши п'ять очок, забивши лише два м'ячі й не пропустивши жодного. На батьківщині за такий футбол команду Саутгейта не соромляться критикувати, що не дивно. Лише два забиті м'ячі у зустрічах з Хорватією, Шотландією та Чехією – занадто мало, враховуючи очікування від цієї збірної.

А взагалі "три леви" не програють дев'ять матчів поспіль, не пропускаючи в останніх п'яти, але і не забиваючи за цей період більше гола за гру. Найімовірніше, з перших хвилин, як і в останньому матчі проти чехів, на полі ми побачимо Гріліша.

Дізнайтеся, де і коли дивитися Англія – Німеччина.

Німеччина вийшла з "групи смерті" з другого місця, але ризикувала взагалі опинитися за бортом плей-оф. Після поразки від Франції (0:1) вона впевнено розбила Португалію (4:2), а на останніх хвилинах зустрічі з Угорщиною "горіла", але змогла уникнути поразки (2:2). Важливо для Йоахіма Лева, що встиг відновитися і повернутися до гри Леон Горецька, котрий, до речі, забив рятівний гол.

Очікую обережний футбол з боку обох команд. Схиляюся до нерезультативної нічиєї в основний і додатковий час – 0:0 або 1:1. А ось підсумкового переможця передбачити вкрай складно. Можливо, ми станемо свідками і серії пенальті, передбачити яку заздалегідь просто неможливо.

Нагадаємо, де й о котрій дивитися матч Швеція – Україна.

Згадаймо, як німці обіграли португальців у групі:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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22:00
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