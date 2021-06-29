Англія і Німеччина організують ще одну серію пенальті: прогноз коментатора на матч Євро

Грізні і принципові суперники зустрічаються в 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Лондоні. Навряд чи вони заб'ють багато м'ячів і можуть не вкластися в 90 хвилин

Гаррі Кейн і Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Сьогодні проходять останні дві гри 1/8 фіналу ЧЄ. Ми ведемо онлайн Англія – Німеччина. Родоначальники футболу отримали додаткову перевагу, граючи на своєму стадіоні. Що ж на нас чекає.

Яскрава пара в плей-оф двох принципових суперників. Англійці вийшли з групи з першого місця, набравши п'ять очок, забивши лише два м'ячі й не пропустивши жодного. На батьківщині за такий футбол команду Саутгейта не соромляться критикувати, що не дивно. Лише два забиті м'ячі у зустрічах з Хорватією, Шотландією та Чехією – занадто мало, враховуючи очікування від цієї збірної.

А взагалі "три леви" не програють дев'ять матчів поспіль, не пропускаючи в останніх п'яти, але і не забиваючи за цей період більше гола за гру. Найімовірніше, з перших хвилин, як і в останньому матчі проти чехів, на полі ми побачимо Гріліша.

Дізнайтеся, де і коли дивитися Англія – Німеччина.

Німеччина вийшла з "групи смерті" з другого місця, але ризикувала взагалі опинитися за бортом плей-оф. Після поразки від Франції (0:1) вона впевнено розбила Португалію (4:2), а на останніх хвилинах зустрічі з Угорщиною "горіла", але змогла уникнути поразки (2:2). Важливо для Йоахіма Лева, що встиг відновитися і повернутися до гри Леон Горецька, котрий, до речі, забив рятівний гол.

Очікую обережний футбол з боку обох команд. Схиляюся до нерезультативної нічиєї в основний і додатковий час – 0:0 або 1:1. А ось підсумкового переможця передбачити вкрай складно. Можливо, ми станемо свідками і серії пенальті, передбачити яку заздалегідь просто неможливо.

Нагадаємо, де й о котрій дивитися матч Швеція – Україна.

Згадаймо, як німці обіграли португальців у групі: