Андрій Шевченко потрапив у ДТП з дружиною: ось вам і матч зі Швецією

У вболівальників досі перед очима, як нинішній тренер збірної України забивав шведам на Євро-2012. Але мало хто пам'ятає, як відразу після тієї гри Шева потрапив у ДТП

Андрій Шевченко і його ДТП / Фото: Reuters, YouTube

Перед сьогоднішнім матчем 1/8 фіналу Євро-2020 Україна – Швеція в Глазго вболівальники згадують поєдинок цих же суперників на Євро-2012 в Києві, коли дубль Андрія Шевченка у відповідь на гол Златана Ібрагімовича дозволив нашій команді перемогти з рахунком 2:1. Втім, мало хто пам'ятає, що сталося вночі, а точніше, вже під ранок після того феєричного матчу.

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Близько п'ятої ранку 12 червня 2012 року на своєму дорогому Porsche Андрій Шевченко потрапив в аварію в районі столичної Бессарабки. Тоді ще форвард збірної України пригальмував, щоб пропустити пішохода, і в цей момент в його авто ззаду в'їхав "китаєць" Geely під керуванням таксиста Олександра. Згідно з офіційною довідкою про ДТП, хлопець-таксист не дотримався безпечної дистанції, тому і скоїв зіткнення з машиною Шеви.

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До речі, вартість того Шевиного Porsche ($ 200 000) дорівнювала приблизно дванадцяти Geely.

Зазначимо, що в момент аварії в машині з Шевою була його дружина Крістен Пазік, яку він саме відвозив до аеропорту. При цьому американка перебувала на шостому місяці вагітності.

На щастя, аварія не позначилася на її вагітності – 1 жовтня 2012 року Крістен народила Андрію третього сина, якого назвали Олександром.

Повертаючись же до тієї ДТП, скажемо, що, за даними інспекторів, дорога була освітленою і сухою. При цьому на місце аварії виїхав навіть начальник Печерської ДАІ столиці Віталій Кваша. Неофіційні джерела описували аварію так: "Після зіткнення, коли водій Geely побачив, хто перед ним, почав вітати Шевченка з видатним матчем, дико вибачатися".

У підсумку Шева, хоч через "стуканчик" у його машини тоді і був пошкоджений задній бампер, вирішив не влаштовувати скандал. Йому було не до того. Лічені години тому він забив два шикарних голи шведам головою, ощаслививши мільйони українських уболівальників. І на хвилі цього піднесення, подейкують, просто пробачив винуватця ДТП.

А вже за кілька днів Шевченко, за неофіційними даними, пересів на спортивний Mercedes-Benz вартістю 500 тисяч євро.

"Шеві з "панамерами" постійно не щастить. То в нього якась дружина хокейного тренера заїде... На жаль, закони фізики однакові як для "китайців", так і для "панамер", – говорив тоді друг Шевченка Олексій Мочанов, якого цитувала ТСН.

І справді, Шеві з Porsche не дуже щастило. Наприкінці 2009-го Андрій на машині цієї марки, тільки чорній, потрапив у ДТП в Києві при зіткненні з Honda CRV, за кермом якого була дружина хокейного тренера Валерія Голдобіна, Софія. Ніхто не постраждав. Нібито Андрій винуватив Софію, яка, мовляв, почала розворот на перехресті, не ввімкнувши "поворотник". Голдобіна – Шеву, що ніби перевищив швидкість. Ремонт вм'ятини на Porsche становив 40-55 тис. грн.

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Вочевидь, значно приємніше Шеві згадувати, як він 2012-го потрапив не в ДТП, а у ворота шведів, причому двічі. Згадаймо той легендарний матч і ми!