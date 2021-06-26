Перед Швецією Шева привітав з днем народження свого майбутнього боса

Головний тренер збірної України не забув про іменини свого експартнера по Мілану, а нині технічного директора італійського клубу Паоло Мальдіні

Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні / Фото: Getty Images

У ході підготовки до матчу 1/8 Євро зі Швецією, який відбудеться у вівторок, 29 червня, головний тренер збірної України Андрій Шевченко знайшов час привітати з днем народження двох своїх знаменитих друзів – свого, можливо, майбутнього роботодавця італійця Паоло Мальдіні, а також англійця Джеймі Реднаппа.

Мальдіні, експартнеру Шеви по Мілану, виповнилося 53.

"З днем народження, капітане! Всього тобі найкращого", – написав у себе в інстаграм-сторіз Шевченко, помістивши спільне фото з Паоло часів виступів за "россонері"

Відзначимо, що наразі Мальдіні є технічним директором Мілана. І, за даними італійських медіа, Паоло раніше вже обговорював з Шевою ймовірність його запрошення на пост головного тренера "россонері".

"Мілан для мене не просто команда, а велика сім'я. Очолити Мілан є моєю мрією", – заявив в травні Шевченко

Теоретично це могло статися вже після Євро-2020, однак за підсумками минулого сезону Мілан зі Стефано Піолі посів друге місце в Серії А і вийшов до ЛЧ, тож біля керма команди залишиться нинішній її коуч, а запрошення Шевченка поставлене на паузу.

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А ось англійському другові Шеви ексгравцеві Ліверпуля Джеймі Реднаппу виповнилося 48. Останніми роками вони з Шевченком часто відпочивають сім'ями на морях, разом грають в гольф.

"З днем народження, друже",- написав на адресу Реднаппа Шевченко, додавши емодзі тортика і лунки для гольфу

Цікаво, що батько Джеймі Реднаппа Гаррі наприкінці 2012 року ледь не очолив збірну України після переходу Олега Блохіна до Динамо. Переговори з УАФ тоді контрактом не увінчалися, і коучем "синьо-жовтих" став Михайло Фоменко.

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