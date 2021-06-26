26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Перед Швецією Шева привітав з днем народження свого майбутнього боса

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
26 червня, 16:29
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Головний тренер збірної України не забув про іменини свого експартнера по Мілану, а нині технічного директора італійського клубу Паоло Мальдіні
Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні
Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні / Фото: Getty Images

У ході підготовки до матчу 1/8 Євро зі Швецією, який відбудеться у вівторок, 29 червня, головний тренер збірної України Андрій Шевченко знайшов час привітати з днем народження двох своїх знаменитих друзів – свого, можливо, майбутнього роботодавця італійця Паоло Мальдіні, а також англійця Джеймі Реднаппа.

Мальдіні, експартнеру Шеви по Мілану, виповнилося 53.

"З днем народження, капітане! Всього тобі найкращого", – написав у себе в інстаграм-сторіз Шевченко, помістивши спільне фото з Паоло часів виступів за "россонері"

Відзначимо, що наразі Мальдіні є технічним директором Мілана. І, за даними італійських медіа, Паоло раніше вже обговорював з Шевою ймовірність його запрошення на пост головного тренера "россонері".

"Мілан для мене не просто команда, а велика сім'я. Очолити Мілан є моєю мрією", – заявив в травні Шевченко

Теоретично це могло статися вже після Євро-2020, однак за підсумками минулого сезону Мілан зі Стефано Піолі посів друге місце в Серії А і вийшов до ЛЧ, тож біля керма команди залишиться нинішній її коуч, а запрошення Шевченка поставлене на паузу.

Читайте також: Перестрілка Шеви і Ібрагімовича: як Україна грала проти Швеції

А ось англійському другові Шеви ексгравцеві Ліверпуля Джеймі Реднаппу виповнилося 48. Останніми роками вони з Шевченком часто відпочивають сім'ями на морях, разом грають в гольф.

"З днем народження, друже",- написав на адресу Реднаппа Шевченко, додавши емодзі тортика і лунки для гольфу

Цікаво, що батько Джеймі Реднаппа Гаррі наприкінці 2012 року ледь не очолив збірну України після переходу Олега Блохіна до Динамо. Переговори з УАФ тоді контрактом не увінчалися, і коучем "синьо-жовтих" став Михайло Фоменко.

Дивіться, як Україна з Шевченком здобула поки єдину свою перемогу на Євро-2020

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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