Шевченко ошелешив заявою щодо матчу Швеція – Польща

Головний тренер збірної України навіть не дивився цей поєдинок – хоча там вирішувалася доля його команди на чемпіонаті Європи

Шевченко і збірна Швеції / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко ошелешив заявою щодо матчу групового раунду Євро-2020 Швеція – Польща 3:2, в якому вирішувалася доля нашої національної команди на турнірі.

На питання офіційного сайту УЄФА, чи не йойкнуло у Шеви серце, коли поляк Роберт Левандовський зрівняв рахунок в тому поєдинку, Андрій Миколайович відповів: "Ні, я матч не дивився".

Нагадаємо, якби поляки виграли у шведів, Україна вилетіла б з турніру. А якби на останніх секундах Классон не приніс Швеції перемогу над Польщею, Україна в 1/8 фіналу Євро грала б не зі шведами, а з Іспанією.

Утім, хоча Шева матч шведів з поляками і не дивився, силу майбутнього суперника України в 1/8 фіналу уявляє чудово.

"Шведи – дуже організована команда. У них є певний стиль гри – вони його постійно дотримуються. Ті речі, які вони роблять, вони роблять дуже якісно, особливо вертикальні передачі. У них два відмінних нападники. Команда дуже силова, майже не програє єдиноборства. Дуже добре грає на другому поверсі. Я з величезною повагою до неї ставлюся", – каже Шевченко

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Відзначимо, що переможець вівторкового матчу Україна – Швеція в 1/4 фіналу Євро зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

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