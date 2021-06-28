28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
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Шевченко ошелешив заявою щодо матчу Швеція – Польща

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 10:57
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Головний тренер збірної України навіть не дивився цей поєдинок – хоча там вирішувалася доля його команди на чемпіонаті Європи
Шевченко і збірна Швеції
Шевченко і збірна Швеції / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко ошелешив заявою щодо матчу групового раунду Євро-2020 Швеція – Польща 3:2, в якому вирішувалася доля нашої національної команди на турнірі.

На питання офіційного сайту УЄФА, чи не йойкнуло у Шеви серце, коли поляк Роберт Левандовський зрівняв рахунок в тому поєдинку, Андрій Миколайович відповів: "Ні, я матч не дивився".

Нагадаємо, якби поляки виграли у шведів, Україна вилетіла б з турніру. А якби на останніх секундах Классон не приніс Швеції перемогу над Польщею, Україна в 1/8 фіналу Євро грала б не зі шведами, а з Іспанією.

Утім, хоча Шева матч шведів з поляками і не дивився, силу майбутнього суперника України в 1/8 фіналу уявляє чудово.

"Шведи – дуже організована команда. У них є певний стиль гри – вони його постійно дотримуються. Ті речі, які вони роблять, вони роблять дуже якісно, особливо вертикальні передачі. У них два відмінних нападники. Команда дуже силова, майже не програє єдиноборства. Дуже добре грає на другому поверсі. Я з величезною повагою до неї ставлюся", – каже Шевченко

Читайте також: Шевченко розповів про бонус збірної на Євро-2020

Відзначимо, що переможець вівторкового матчу Україна – Швеція в 1/4 фіналу Євро зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

Дивіться, як шведи вивели Україну до 1/8 фіналу Євро

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Понеділок, 28 червня
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Вівторок, 29 червня
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