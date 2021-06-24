23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 22:00
Португалія 2
Франція 2
23 червня 22:00 Відео
Німеччина 2
Угорщина 2
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Євро-2020

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Україна зіграє зі Швецією в плей-офф Євро: де, коли і о котрій годині

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 00:26
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Визначився суперник України у 1/8 фіналу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка вийшла на Швецію, яка і допомогла нам пробитися в плей-офф
Україна в 1/8 фіналу Євро зіграє зі Швецією
Україна в 1/8 фіналу Євро зіграє зі Швецією / Фото: Reuters

Збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 таки зіграє проти команди Швеції. Після заключних матчів групового етапу в квартеті F визначилися всі команди, що прийшли в наступний раунд, що дозволило сформувати сітку плей-офф.

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Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Втім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена повністю через карантинні обмеження. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Всі пари 1/8 фіналу Євро-2020:

26 червня

  • 19.00. Уельс – Данія. Амстердам
  • 22:00. Італія – Австрія. Лондон

27 червня

  • 19.00. Нідерланди – Чехія. Будапешт
  • 22:00. Бельгія – Португалія. Севілья

28 червня

  • 19.00. Хорватія – Іспанія. Копенгаген
  • 22:00. Франція – Швейцарія. Бухарест

29 червня

  • 19.00. Англія – Німеччина. Лондон
  • 22:00. Швеція – Україна. Глазго

"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
Відео Про матч
2:2
Дивись на: Трансляція
2:2
Відео Про матч
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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