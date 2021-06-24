Україна зіграє зі Швецією в плей-офф Євро: де, коли і о котрій годині

Збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 таки зіграє проти команди Швеції. Після заключних матчів групового етапу в квартеті F визначилися всі команди, що прийшли в наступний раунд, що дозволило сформувати сітку плей-офф.
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Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Втім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена повністю через карантинні обмеження. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Всі пари 1/8 фіналу Євро-2020:
26 червня
- 19.00. Уельс – Данія. Амстердам
- 22:00. Італія – Австрія. Лондон
27 червня
- 19.00. Нідерланди – Чехія. Будапешт
- 22:00. Бельгія – Португалія. Севілья
28 червня
- 19.00. Хорватія – Іспанія. Копенгаген
- 22:00. Франція – Швейцарія. Бухарест
29 червня
- 19.00. Англія – Німеччина. Лондон
- 22:00. Швеція – Україна. Глазго
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