Україна зіграє зі Швецією в плей-офф Євро: де, коли і о котрій годині

Визначився суперник України у 1/8 фіналу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка вийшла на Швецію, яка і допомогла нам пробитися в плей-офф

Україна в 1/8 фіналу Євро зіграє зі Швецією / Фото: Reuters

Збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 таки зіграє проти команди Швеції. Після заключних матчів групового етапу в квартеті F визначилися всі команди, що прийшли в наступний раунд, що дозволило сформувати сітку плей-офф.

Читайте також: Україна вийшла в плей-офф Євро: як відреагували на новину футболісти збірної

Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Втім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена повністю через карантинні обмеження. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Всі пари 1/8 фіналу Євро-2020:

26 червня

19.00. Уельс – Данія. Амстердам

Уельс – Данія. Амстердам 22:00. Італія – Австрія. Лондон

27 червня

19.00. Нідерланди – Чехія. Будапешт

Нідерланди – Чехія. Будапешт 22:00. Бельгія – Португалія. Севілья

28 червня

19.00. Хорватія – Іспанія. Копенгаген

Хорватія – Іспанія. Копенгаген 22:00. Франція – Швейцарія. Бухарест

29 червня

19.00. Англія – Німеччина. Лондон

Англія – Німеччина. Лондон 22:00. Швеція – Україна. Глазго

"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.