Україна вийшла в плей-офф Євро: як відреагували на новину футболісти збірної

Гравці збірної України дізналися про вихід в плей-офф Євро-2020 по дорозі в їдальню. Футболісти привітали друг одного і почали вечеряти

Українські футболісти дізналися про вихід в плей-офф по дорозі в їдальню

Збірна України вийшла у плей-офф Євро-2020. Наша команда отримала одну з чотирьох путівок для команд, що зайняли треті місця в своїх групах. Це стало можливим після того, як Іспанія розгромила Словаччину, а Швеція обіграла Польщу.

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Приємна новина застала наших гравців за походом на вечерю. Гравці були щасливі, вітали один одного, а потім як ні в чому не бувало почали завантажувати їжу в тарілки. Ну і правильно, для успішного виступу в 1/8 фіналу потрібні сили.

Що стосується нашого наступного суперника, то він поки не відомий. Є два варіанти – це Швеція або переможець групи F, де виступають Франція, Німеччина і Португалія. Про потенційного суперника України в 1/8 фіналу ми писали окремо.