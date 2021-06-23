23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 35’
Португалія 1
Франція 0
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Україна вийшла в плей-офф Євро: як відреагували на новину футболісти збірної

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 22:07
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Гравці збірної України дізналися про вихід в плей-офф Євро-2020 по дорозі в їдальню. Футболісти привітали друг одного і почали вечеряти
Українські футболісти дізналися про вихід в плей-офф по дорозі в їдальню
Українські футболісти дізналися про вихід в плей-офф по дорозі в їдальню

Збірна України вийшла у плей-офф Євро-2020. Наша команда отримала одну з чотирьох путівок для команд, що зайняли треті місця в своїх групах. Це стало можливим після того, як Іспанія розгромила Словаччину, а Швеція обіграла Польщу.

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Приємна новина застала наших гравців за походом на вечерю. Гравці були щасливі, вітали один одного, а потім як ні в чому не бувало почали завантажувати їжу в тарілки. Ну і правильно, для успішного виступу в 1/8 фіналу потрібні сили.

Що стосується нашого наступного суперника, то він поки не відомий. Є два варіанти – це Швеція або переможець групи F, де виступають Франція, Німеччина і Португалія. Про потенційного суперника України в 1/8 фіналу ми писали окремо.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
Відео Про матч
1:0 (35’)
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0:1 (35’)
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Субота, 26 червня
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