"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу Євро

Вихід збірної України в плей-офф Євро-2020 обговорюють в Мережі. Вболівальники порівнюють нашу команду з російською збірної і дякують шведам

Як Мережа відреагувала на вихід України в плей-оф / Фото: Reuters

Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 і тепер чекає, хто ж стане їхнім суперником по стадії плей-офф. А в Мережі почалася справжня війна серед уболівальників. На приємну новину для України найрізкіше відреагували в Росії, чия команда буде дивитися наступні матч Євро по телевізору.

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Як ми писали раніше, поки суперник збірної України по 1/8 фіналу невідомий. На 99 відсотків Україна зіграє зі Швецією, переможцем групи E. Проте залишається 1 відсоток на те, що нашим суперником може стати переможець групи F (Франція, Німеччина чи Португалія). Коли, де і з ким проведе наступний матч Україна на Євро.