23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 45+5’
Португалія 1
Франція 1
23 червня 45’
Німеччина 0
Угорщина 1
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
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Євро-2020

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"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 22:55
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Вихід збірної України в плей-офф Євро-2020 обговорюють в Мережі. Вболівальники порівнюють нашу команду з російською збірної і дякують шведам
Як Мережа відреагувала на вихід України в плей-оф
Як Мережа відреагувала на вихід України в плей-оф / Фото: Reuters

Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 і тепер чекає, хто ж стане їхнім суперником по стадії плей-офф. А в Мережі почалася справжня війна серед уболівальників. На приємну новину для України найрізкіше відреагували в Росії, чия команда буде дивитися наступні матч Євро по телевізору.

Читайте також: Україна вийшла в плей-офф Євро: як відреагували на новину футболісти збірної

Як ми писали раніше, поки суперник збірної України по 1/8 фіналу невідомий. На 99 відсотків Україна зіграє зі Швецією, переможцем групи E. Проте залишається 1 відсоток на те, що нашим суперником може стати переможець групи F (Франція, Німеччина чи Португалія). Коли, де і з ким проведе наступний матч Україна на Євро.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
Відео Про матч
1:1 (45+5’)
Дивись на: Трансляція
0:1 (45’)
Дивись на: Трансляція
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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