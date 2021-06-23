З ким і коли наступний матч України на Євро-2020: всі розклади

Україна вже вийшла в плей-оф Євро-2020, але поки точно не знає, з ким зіграє в наступному раунді. Суперник нашої команди визначиться після завершення матчів групового етапу

Збірна України чекає суперника по 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020! Наша команда завдяки перемогам Іспанії і Швеції пробилась в плей-оф через рейтинг команд, що зайняли треті місця у своїх групах. Коли ж наша команда проведе наступний матч на Євро?

По-перше, спочатку потрібно визначитися, хто ж стане нашим суперником. В 1/8 фіналу Євро-2020 у команди Шевченка є два варіанти суперника – на 99 відсотків Україна зіграє зі Швецією, переможцем групи E. Проте залишається 1 відсоток на те, що нашим суперником може стати переможець групи F (Франція, Німеччина або Португалія).

Для цього потрібно, щоб Франція розгромила Португалію з різницею в чотири м'ячі, а Німеччина не програла Угорщині або так само влетіла їм з великим рахунком. Тоді в плей-оф потрапить третя команда групи B Фінляндія.

Далі дивимося сітку:

Варіант 1: Україна грає проти Швеції. Матч пройде у вівторок, 29 червня, в Глазго, Шотландія, початок – о 22:00.

Варіант 2: Україна грає з переможцем групи F. Матч пройде в понеділок, 28 червня, в Бухаресті, Румунія, де квартирує наша команда під час чемпіонату. Початок зустрічі – о 22:00.