23 июня 19:00 Видео
Швеция 3
Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 45+5’
Португалия 1
Франция 1
23 июня 45’
Германия 0
Венгрия 1
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

"У ваты тяжелый вечер": как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала Евро

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 22:55
Копировать ссылку
Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 обсуждают в Сети. Болельщики сравнивают нашу команду с российской сборной и благодарят шведов
Как Сеть отреагировала на выход Украины в плей-офф
Как Сеть отреагировала на выход Украины в плей-офф / Фото: Reuters

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 и теперь ждет, кто же станет их соперником по стадии плей-офф. А в Сети началась настоящая война среди болельщиков. На приятную новость для Украины резче всего отреагировали в России, чья команда будет смотреть следующие матч Евро по телевизору.

Читайте также: Украина вышла в плей-офф Евро: как отреагировали на новость футболисты сборной

Как мы писали ранее, пока соперник сборной Украины по 1/8 финала неизвестен. на 99 процентов Украина сыграет со Швецией, победителем группы E. Тем не менее остается 1 процент на то, что нашим соперником может стать победитель группы F (Франция, Германия или Португалия). Когда, где и с кем проведет следующий матч Украина на Евро.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
3:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
1:1 (45+5’)
Смотри на: Трансляция
0:1 (45’)
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять