23 июня 19:00 Видео
Швеция 3
Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 34’
Португалия 1
Франция 0
23 июня 33’
Германия 0
Венгрия 1
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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С кем и когда следующий матч Украины на Евро-2020: все расклады

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 21:38
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Украина уже вышла в плей-офф Евро-2020, но пока точно не знает, с кем сыграет в следующем раунде. Соперник нашей команды определится после завершения матчей группового этапа
Сборная Украины ждет соперника по 1/8 финала Евро-2020
Сборная Украины ждет соперника по 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020! Наша команда благодаря победам Испании и Швеции пробилась в плей-офф через рейтинг команд, занявших третьи места в своих группах. Когда же наша команда проведет следующий матч на Евро?

Во-первых, сначала нужно определиться, кто же станет нашим соперником. В 1/8 финала Евро-2020 у команды Шевченко есть два варианта соперника – на 99 процентов Украина сыграет со Швецией, победителем группы E. Тем не менее остается 1 процент на то, что нашим соперником может стать победитель группы F (Франция, Германия или Португалия).

Для этого нужно, чтобы Франция разгромила Португалию с разницей в четыре мяча, а Германия не проиграла Венгрии или так же влетела им с крупным счетом. Тогда в плей-офф попадет третья команда группы B Финляндия.

Далее смотрим сетку:

Вариант 1: Украина играет против Швеции. Матч пройдет во вторник, 29 июня, в Глазго, Шотландия, начало – в 22:00.

Вариант 2: Украина играет с победителем группы F. Матч пройдет в понедельник, 28 июня, в Бухаресте, Румыния, где квартирует наша команда во время чемпионата. Матч начнется в 22:00.

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Финляндия
Мисс Финляндия-2012
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
3:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
1:0 (34’)
Смотри на: Трансляция
0:1 (33’)
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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