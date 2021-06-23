С кем и когда следующий матч Украины на Евро-2020: все расклады

Украина уже вышла в плей-офф Евро-2020, но пока точно не знает, с кем сыграет в следующем раунде. Соперник нашей команды определится после завершения матчей группового этапа

Сборная Украины ждет соперника по 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020! Наша команда благодаря победам Испании и Швеции пробилась в плей-офф через рейтинг команд, занявших третьи места в своих группах. Когда же наша команда проведет следующий матч на Евро?

Во-первых, сначала нужно определиться, кто же станет нашим соперником. В 1/8 финала Евро-2020 у команды Шевченко есть два варианта соперника – на 99 процентов Украина сыграет со Швецией, победителем группы E. Тем не менее остается 1 процент на то, что нашим соперником может стать победитель группы F (Франция, Германия или Португалия).

Для этого нужно, чтобы Франция разгромила Португалию с разницей в четыре мяча, а Германия не проиграла Венгрии или так же влетела им с крупным счетом. Тогда в плей-офф попадет третья команда группы B Финляндия.

Далее смотрим сетку:

Вариант 1: Украина играет против Швеции. Матч пройдет во вторник, 29 июня, в Глазго, Шотландия, начало – в 22:00.

Вариант 2: Украина играет с победителем группы F. Матч пройдет в понедельник, 28 июня, в Бухаресте, Румыния, где квартирует наша команда во время чемпионата. Матч начнется в 22:00.