Выстрадали! Украина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро

Благодаря результатам в группе Е команда Андрея Шевченко остается на Евро-2020. Спасибо испанцам и шведам!

Болельщики сборной Украины на Евро-2020 / Фото: Reuters

Урррраа! Украина остается на Евро!

Грандиозно для нашей команды сложились последние матчи в группе Е. Сборная Испании разгромила Словакию (5:0), а шведы обыграли поляков (3:2). Такие результаты означают, что Словакия на третьем месте в этой группе уступает по дополнительным показателям (разница голов) Украине.

Мы – в 1/8 финала! На этой стадии соперником команды Шевченко на 99 процентов будет первая команда из группы Е (Швеция). Этот матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Один фантастический процент остается на попадание украинцев в плей-офф на первую команду группы F (Франция, Германия или Португалия).

Впервые в своей истории сборная Украины смогла выйти из группы на чемпионате Европы.