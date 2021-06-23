23 июня 19:00 Видео
Швеция 3
Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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Выстрадали! Украина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
23 июня, 20:55
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Благодаря результатам в группе Е команда Андрея Шевченко остается на Евро-2020. Спасибо испанцам и шведам!
Болельщики сборной Украины на Евро-2020
Болельщики сборной Украины на Евро-2020 / Фото: Reuters

Урррраа! Украина остается на Евро!

Грандиозно для нашей команды сложились последние матчи в группе Е. Сборная Испании разгромила Словакию (5:0), а шведы обыграли поляков (3:2). Такие результаты означают, что Словакия на третьем месте в этой группе уступает по дополнительным показателям (разница голов) Украине.

Мы – в 1/8 финала! На этой стадии соперником команды Шевченко на 99 процентов будет первая команда из группы Е (Швеция). Этот матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Один фантастический процент остается на попадание украинцев в плей-офф на первую команду группы F (Франция, Германия или Португалия).

Впервые в своей истории сборная Украины смогла выйти из группы на чемпионате Европы.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
3:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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