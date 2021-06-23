Украина вышла в плей-офф Евро: как отреагировали на новость футболисты сборной

Игроки сборной Украины узнали о выходе в плей-офф Евро-2020 по дороге в столовую. Футболисты поздравили друг друга и принялись ужинать

Украинские футболисты узнали о выходе в плей-офф по дороге в столовую

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020. Наша команда получила одну из четырех путевок для команд, занявших третьи места в своих группах. Это стало возможным после того, как Испания разгромила Словакию, а Швеция обыграла Польшу.

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Приятная новость застала наших игроков за походом на ужин. Игроки были счастливы, поздравляли друг друга, а затем как ни в чем ни бывало принялись загружать еду в тарелки. Ну и правильно, для успешного выступления в 1/8 финала нужны силы.

Что касается нашего следующего соперника, то он пока не известен. Есть два варианта – это Швеция или победитель группы F, где выступают Франция, Германия и Португалия. О потенциальном сопернике Украины в 1/8 финала мы писали отдельно.