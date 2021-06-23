23 июня 19:00 Видео
Швеция 3
Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 34’
Португалия 1
Франция 0
23 июня 33’
Германия 0
Венгрия 1
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Украина вышла в плей-офф Евро: как отреагировали на новость футболисты сборной

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 22:07
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Игроки сборной Украины узнали о выходе в плей-офф Евро-2020 по дороге в столовую. Футболисты поздравили друг друга и принялись ужинать
Украинские футболисты узнали о выходе в плей-офф по дороге в столовую
Украинские футболисты узнали о выходе в плей-офф по дороге в столовую

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020. Наша команда получила одну из четырех путевок для команд, занявших третьи места в своих группах. Это стало возможным после того, как Испания разгромила Словакию, а Швеция обыграла Польшу.

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Приятная новость застала наших игроков за походом на ужин. Игроки были счастливы, поздравляли друг друга, а затем как ни в чем ни бывало принялись загружать еду в тарелки. Ну и правильно, для успешного выступления в 1/8 финала нужны силы.

Что касается нашего следующего соперника, то он пока не известен. Есть два варианта – это Швеция или победитель группы F, где выступают Франция, Германия и Португалия. О потенциальном сопернике Украины в 1/8 финала мы писали отдельно.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
3:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
1:0 (34’)
Смотри на: Трансляция
0:1 (33’)
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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