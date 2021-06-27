27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна і Швецію в плей-оф Євро-2020 розсудить строгий італієць

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 червня, 14:16
Копіювати лінк
Досвідчений Даніеле Орсато буде головним арбітром матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи у вівторок, 29 червня, в шотландському Глазго
/ Фото: Reuters

Сьогодні УЄФА визначився з суддівськими бригадами, які будуть працювати на чергових матчах плей-оф. На зустріч 1/8 фіналу між збірними України та Швеції призначили повністю італійську команду арбітрів.

Читайте також: Шапаренко розповів, як Україна буде грати зі шведами.

Головним на поле буде 45-річний італієць Даніеле Орсато з Віченци. З 2012 року судить матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, визнавався найкращим рефері Італії. На груповому етапі він обслуговував матчі Англія – Хорватія (1:0) і Іспанія – Польща (1:1), показавши аж 10 жовтих карток: чотири – в першому, шість – у другому. Призначив 11-метровий у ворота поляків, який не реалізував Жерар Морено.

Помічники рефері на лініях – Алессандро Джаллатіні і Фабіано Преті, четвертий суддя – Давіде Маса. Відеопомічник судді – Массіміліано Ірраті.

Тим часом Україна тренує пенальті перед Швецією й боїться гніву журналістів. Нагадаємо, скандинави виграли у поляків і словаків, розійшовшись миром з іспанцями.

Дивіться, що говорили про суддівство матчу Україна – Австрія:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

15 100 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти