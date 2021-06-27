Україна і Швецію в плей-оф Євро-2020 розсудить строгий італієць

Досвідчений Даніеле Орсато буде головним арбітром матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи у вівторок, 29 червня, в шотландському Глазго

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Сьогодні УЄФА визначився з суддівськими бригадами, які будуть працювати на чергових матчах плей-оф. На зустріч 1/8 фіналу між збірними України та Швеції призначили повністю італійську команду арбітрів.

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Головним на поле буде 45-річний італієць Даніеле Орсато з Віченци. З 2012 року судить матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, визнавався найкращим рефері Італії. На груповому етапі він обслуговував матчі Англія – Хорватія (1:0) і Іспанія – Польща (1:1), показавши аж 10 жовтих карток: чотири – в першому, шість – у другому. Призначив 11-метровий у ворота поляків, який не реалізував Жерар Морено.

Помічники рефері на лініях – Алессандро Джаллатіні і Фабіано Преті, четвертий суддя – Давіде Маса. Відеопомічник судді – Массіміліано Ірраті.

Тим часом Україна тренує пенальті перед Швецією й боїться гніву журналістів. Нагадаємо, скандинави виграли у поляків і словаків, розійшовшись миром з іспанцями.

Дивіться, що говорили про суддівство матчу Україна – Австрія: