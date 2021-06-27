Швеція – це просто бізнес. Шапаренко розповів, як Україна гратиме у 1/8 Євро

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко згадав матч України і Швеції на Євро-2012. І розповів, що вболівав за скандинавську команду в попередньому раунді. Але в плей-оф це відходять на другий план. Нагадаємо, що 29 червня в 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Глазго українці зіграють проти збірної Швеції.
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"Ми вболівали за Швецію у матчі з Польщею, але зараз, як то кажуть, це просто бізнес, нічого особистого. Будемо грати на перемогу. Ми увійшли в історію, але хочемо переписати її знову. Збірна Швеції – бойова команда з характером і індивідуально сильними футболістами. Вони борються на кожному клаптику поля", – цитує Шапаренка пресслужба УЄФА
Виявилося що українські футболісти думали, що поляки заб'ють третій гол Швеції. А гарну новину вони дізналися під час вечері.
Легенда німецького футболу Лотар Маттеус напророчив Україні поразку у 1/8 фіналу Євро-2020. А сам поєдинок зі шведами, на його думку, не буде результативним.
Також ми повідомляли, що Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки.
Дивіться огляд матчу Швеції і Польщі