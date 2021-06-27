27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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Швеція – це просто бізнес. Шапаренко розповів, як Україна гратиме у 1/8 Євро

Олена Павлова Олена Павлова
27 червня, 12:00
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Півзахисник збірної України Микола Шапаренко зізнався, що вболівав за бойових шведів на груповому етапі, але в плей-оф команда Шевченка їм нічим не поступиться
Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної
Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної / Фото: УАФ

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко згадав матч України і Швеції на Євро-2012. І розповів, що вболівав за скандинавську команду в попередньому раунді. Але в плей-оф це відходять на другий план. Нагадаємо, що 29 червня в 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Глазго українці зіграють проти збірної Швеції.

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"Ми вболівали за Швецію у матчі з Польщею, але зараз, як то кажуть, це просто бізнес, нічого особистого. Будемо грати на перемогу. Ми увійшли в історію, але хочемо переписати її знову. Збірна Швеції – бойова команда з характером і індивідуально сильними футболістами. Вони борються на кожному клаптику поля", – цитує Шапаренка пресслужба УЄФА

Виявилося що українські футболісти думали, що поляки заб'ють третій гол Швеції. А гарну новину вони дізналися під час вечері.

Україна vs Австрія на Євро-2020
Україна vs Австрія на Євро-2020 / Фото: Reuters

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус напророчив Україні поразку у 1/8 фіналу Євро-2020. А сам поєдинок зі шведами, на його думку, не буде результативним.

Також ми повідомляли, що Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки.

Дивіться огляд матчу Швеції і Польщі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
19:00
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Понеділок, 28 червня
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