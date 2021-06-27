Швеція – це просто бізнес. Шапаренко розповів, як Україна гратиме у 1/8 Євро

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко зізнався, що вболівав за бойових шведів на груповому етапі, але в плей-оф команда Шевченка їм нічим не поступиться

Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної / Фото: УАФ

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко згадав матч України і Швеції на Євро-2012. І розповів, що вболівав за скандинавську команду в попередньому раунді. Але в плей-оф це відходять на другий план. Нагадаємо, що 29 червня в 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Глазго українці зіграють проти збірної Швеції.

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"Ми вболівали за Швецію у матчі з Польщею, але зараз, як то кажуть, це просто бізнес, нічого особистого. Будемо грати на перемогу. Ми увійшли в історію, але хочемо переписати її знову. Збірна Швеції – бойова команда з характером і індивідуально сильними футболістами. Вони борються на кожному клаптику поля", – цитує Шапаренка пресслужба УЄФА

Виявилося що українські футболісти думали, що поляки заб'ють третій гол Швеції. А гарну новину вони дізналися під час вечері.

Україна vs Австрія на Євро-2020 / Фото: Reuters

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус напророчив Україні поразку у 1/8 фіналу Євро-2020. А сам поєдинок зі шведами, на його думку, не буде результативним.

Також ми повідомляли, що Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки.

Дивіться огляд матчу Швеції і Польщі