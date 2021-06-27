26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 22:00
Італія 2
Австрія 1
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Пенальті не пустять Україну до 1/4 Євро: Маттеус вже вгадав двох переможців плей-офф

Олена Павлова Олена Павлова
27 червня, 01:23
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Легенда німецького футболу Лотар Маттеус пророкує поразку команді Шевченко в першому раунді плей-офф Євро-2020 зі Швецією. А він навіть рахунок матчу Італії знав
Руслан Маліновський не забив пенальті Північній Македонії
Руслан Маліновський не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

Колишній капітан збірної Німеччини Лотар Маттеус дав свої прогнози на поєдинки 1/8 фіналу Євро-2020. Легендарний гравець Баварії вважає, що Україна не зможе пройти шведів, хоча поєдинок вийде дуже наполегливим. Раніше ми повідомляли, що Яремчук пропустив тренування України через травму .

На думку Маттеуса, команда Андрія Шевченка програє Швеції в серії післяматчевих пенальті – 3: 4. Також він вважає, що в 1/4 фіналу проб'ються іспанці, французи, італійці, датчани, нідерландці і німці, які зможуть обіграти англійців по пенальті.

А ось чемпіон Європи 2016 року Португалія не пройде Бельгію і складе свої повноваження за підсумками двох екстра-таймів – 1: 2. До речі, результати двох матчів 1/8 фіналу легендарний німець вже вгадав. Навіть рахунок в поєдинку Італії та Австрії. Хоча і вважав, що 2: 1 буде в основний час.

Читайте також: Тут могла бути Україна. Австрія ледь не вибила Італію з Євро, але здала в екстра-таймі

А от Данія, яка розгромила Уельс 4: 0 , Перевершила всі очікування Маттеуса. Він припускав, що валлійці програють всього 1: 2 в додатковий час.

Раніше ми писали, що Денис Попов залишив розташування збірної . У захисника Динамо через пошкодження м'яза гомілки.

Дивіться огляд щогла Італії та Австрії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:4
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2:1 (121’)
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Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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