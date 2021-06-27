Пенальті не пустять Україну до 1/4 Євро: Маттеус вже вгадав двох переможців плей-офф

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус пророкує поразку команді Шевченко в першому раунді плей-офф Євро-2020 зі Швецією. А він навіть рахунок матчу Італії знав

Руслан Маліновський не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

Колишній капітан збірної Німеччини Лотар Маттеус дав свої прогнози на поєдинки 1/8 фіналу Євро-2020. Легендарний гравець Баварії вважає, що Україна не зможе пройти шведів, хоча поєдинок вийде дуже наполегливим. Раніше ми повідомляли, що Яремчук пропустив тренування України через травму .

На думку Маттеуса, команда Андрія Шевченка програє Швеції в серії післяматчевих пенальті – 3: 4. Також він вважає, що в 1/4 фіналу проб'ються іспанці, французи, італійці, датчани, нідерландці і німці, які зможуть обіграти англійців по пенальті.

А ось чемпіон Європи 2016 року Португалія не пройде Бельгію і складе свої повноваження за підсумками двох екстра-таймів – 1: 2. До речі, результати двох матчів 1/8 фіналу легендарний німець вже вгадав. Навіть рахунок в поєдинку Італії та Австрії. Хоча і вважав, що 2: 1 буде в основний час.

Читайте також: Тут могла бути Україна. Австрія ледь не вибила Італію з Євро, але здала в екстра-таймі

А от Данія, яка розгромила Уельс 4: 0 , Перевершила всі очікування Маттеуса. Він припускав, що валлійці програють всього 1: 2 в додатковий час.

Раніше ми писали, що Денис Попов залишив розташування збірної . У захисника Динамо через пошкодження м'яза гомілки.

Дивіться огляд щогла Італії та Австрії