Яремчук пропустив тренування України через травму. А збірна бігала по розбитому полю

Українська команда провела тренування на полі стадіону Волунтарі в Бухаресті, на якому останній раз працювала ще до від'їзду в Амстердам. Зубков намотував кола навколо газону

Підготовка збірної України до Швеції / Фото: УАФ

До матчу України зі Швецією у 1/8 фіналу Євро-2020 залишається три дні. 29 червня команди зійдуться в першому раунді плей-офф в Глазго. І виявилося, що пошкодження є у одного з лідерів атак нашої команди Романа Яремчука. Раніше ми писали, що Денис Попов залишив розташування збірної. У захисника Динамо через пошкодження м'яза гомілки.

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Перша половина суботи в таборі збірної пройшла за індивідуальною роботою в тренажерному залі і теоретичних заняттях. А от увечері "синьо-жовті" провели тренування на полі стадіону "Волунтарі" в Бухаресті, на якому востаннє працювали ще до від'їзду в Амстердам на перший поєдинок Євро-2020 проти Нідерландів.

Рясні дощі погіршили стан газону, проте працювати можна було, тому українці провели заплановане тренування, яка мало більш тактичне спрямування.

На полі румунської арени працювали 23 футболісти. Нападаючий Гента Роман Яремчук через мікропошкодження займався індивідуально в тренажерному залі і повернеться до спільних тренувань з командою вже в неділю – повідомляє УАФ.

А ось Олександр Зубков продовжує індивідуальну бігову роботу – його возз'єднання із загальною групою очікується незабаром. Сьогодні півзахисник угорського Ференцвароша накручував кола навколо футбольного поля на "Волунтарі".

/ Фото: REUTERS

Раніше ми також писали, що лідер атак України розібрав суперника по плей-офф.

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