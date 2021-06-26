26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 77’
Италия 0
Австрия 1
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
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Евро-2020

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Яремчук пропустил тренировку Украины из-за травмы. А сборная бегала по разбитому полю

Елена Павлова Елена Павлова
26 июня, 23:17
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Украинская команда провела тренировку на поле стадиона Волунтари в Бухаресте, на котором последний раз работала еще до отъезда в Амстердам. Зубков наматывал круги вокруг газона
Подготовка сборной Украины к Швеции
Подготовка сборной Украины к Швеции / Фото: УАФ

До матча Украины со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 остается три дня. 29 июня команда сойдутся в первом раунде плей-офф в Глазго. И оказалось, что повреждение есть у одного из лидеров атак нашей команды Романа Яремчука. Ранее мы писали, что Денис Попов покинул расположение сборной. У защитника Динамо из-за повреждения мышцы голени.

Читайте также: Есть один недостаток: тренер Реала – об игре сборной Украины на Евро-2020

Первая половина субботы в лагере сборной прошла за индивидуальной работой в тренажерном зале и теоретических занятиях. А вот вечером "сине-желтые" провели тренировку на поле стадиона "Волунтари" в Бухаресте, на котором в последний раз работали еще до отъезда в Амстердам на первый поединок Евро-2020 против Нидерландов.

Обильные дожди ухудшили состояние газона, однако работать можно было, поэтому украинцы провели запланированную тренировку, которая имело более тактическое направление.

На поле румынской арены работали 23 футболиста. Нападающий Гента Роман Яремчук из-за микроповреждения занимался индивидуально в тренажерном зале и вернется к совместным тренировкам с командой уже в воскресенье – сообщает УАФ.

А вот Александр Зубков продолжает индивидуальную беговую работу – его воссоединение с общей группой ожидается в скором времени. Сегодня полузащитник венгерского Ференцвароша накручивал круги вокруг футбольного поля на "Волунтари".

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото: REUTERS

Ранее мы также писали, что лидер атак Украины разобрал соперника по плей-офф.

Смотрите пока что единственную победу сборной Украины на Евро-2020

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
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