Яремчук пропустил тренировку Украины из-за травмы. А сборная бегала по разбитому полю

Украинская команда провела тренировку на поле стадиона Волунтари в Бухаресте, на котором последний раз работала еще до отъезда в Амстердам. Зубков наматывал круги вокруг газона

Подготовка сборной Украины к Швеции / Фото: УАФ

До матча Украины со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 остается три дня. 29 июня команда сойдутся в первом раунде плей-офф в Глазго. И оказалось, что повреждение есть у одного из лидеров атак нашей команды Романа Яремчука. Ранее мы писали, что Денис Попов покинул расположение сборной. У защитника Динамо из-за повреждения мышцы голени.

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Первая половина субботы в лагере сборной прошла за индивидуальной работой в тренажерном зале и теоретических занятиях. А вот вечером "сине-желтые" провели тренировку на поле стадиона "Волунтари" в Бухаресте, на котором в последний раз работали еще до отъезда в Амстердам на первый поединок Евро-2020 против Нидерландов.

Обильные дожди ухудшили состояние газона, однако работать можно было, поэтому украинцы провели запланированную тренировку, которая имело более тактическое направление.

На поле румынской арены работали 23 футболиста. Нападающий Гента Роман Яремчук из-за микроповреждения занимался индивидуально в тренажерном зале и вернется к совместным тренировкам с командой уже в воскресенье – сообщает УАФ.

А вот Александр Зубков продолжает индивидуальную беговую работу – его воссоединение с общей группой ожидается в скором времени. Сегодня полузащитник венгерского Ференцвароша накручивал круги вокруг футбольного поля на "Волунтари".

Сборная Украины по футболу / Фото: REUTERS

Ранее мы также писали, что лидер атак Украины разобрал соперника по плей-офф.

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