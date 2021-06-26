Є один недолік: тренер Реала – про гру збірної України на Євро-2020

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті звернув увагу на виступ збірної України на Євро-2020. Наша команда пробилася в плей-офф, де 29 червня зіграє проти Швеції.
"Я хотів би відзначити збірну України Андрія Шевченка і Мауро Тассотті, яка вийшла з групи. У футболістів України тільки один недолік – їм важко зберігати концентрацію протягом усього матчу", – заявив Анчелотті в інтерв'ю AS.
Раніше ми повідомляли, що Андрій Ярмоленко увійшов до символічної збірної першої частини чемпіонату Європи. Крім того, до рейтингу найнадійніших воротарів Євро-2020 потрапив Георгій Бущан. У трьох матчах він відбив 11 ударів.
Нагадаємо, що сьогодні на Євро-2020 грає збірна Італії. Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Італія – Австрія.